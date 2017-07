Rheinfelden Architektenpreis für das Ganztagsschulgebäude Campus

Das Ganztagsschulgebäude in Rheinfelden erhält am Montag die Hugo-Häring-Auszeichnung. Die Außenanlage ist immer noch nicht fertiggestellt.

Es gab einige Geburtswehen wegen der Kostenentwicklung. Seit zwei Jahren ist der Campus aber nun im Betrieb für die Ganztagsschulbetreuung und bietet mit Mensa und Bühne ein weiteres städtisches Raumangebot für Veranstaltungen, das niemand mehr missen möchte. Erik Fiss, der die Projektleitung für den 6,5-Millionen-Bau der Kamm Architekten vor Ort hatte, hält den Campus für einen „Solitär auf der Fläche“. Er freut sich, dass der Bund Deutscher Architekten (BDA) dem Gebäude fachlich so viel abgewinnt, dass es am Montag die Hugo-Häring-Auszeichnung erhält.

„Mir gefällt die räumliche Qualität“, betont der Leiter des kommunalen Gebäudemanagements, der von Haus aus Architekt ist. Den Bezug zum Außenraum mit der großen Fensterfront bezeichnet er als ebenso gelungen wie die Einbindung von Foyer und Mensa in einer besonderen Winkelbeziehung. „Diese Verschränkung ist sehr angenehm für den Aufenthalt“, meint Fiss. Auch für die städtebauliche Entwicklung im Grünzug bis zur Nollinger Straße nehme der Campus die wichtige Rolle ein, um dieses grüne Band in der Nach-Jahn-Stadionzeit wieder zum Leben zu erwecken. „Das ist erreicht“, meint Fiss, auch wenn die Außenlagen aus Kostengründen noch immer nicht ganz fertiggestellt sind, sondern noch in Arbeit.

Fiss zeigt sich überzeugt, dass sich die abschießende Gestaltung entwickeln wird. Die zuletzt auf Kritik im Gemeinderat gestoßenen Erdhügel werden entsorgt. Die Schlussmaßnahme werde sich auch daran orientieren, was bei einem Verkauf des Restgrundstücks im hinteren Bereich an Wohnungsbau entstehe. Der Vorteil des Campus bleibe dabei, dass er zwar eingebunden sei, er „steht aber auch für sich“. Trotz des Kostendrucks, der aufgrund von neuen Brandschutzvorgaben beim Bau entstand, weil das Gebäude in Stahlbeton wegen der Versammlungsstättenverordnung erstellt werden musste, habe es an der Konstruktion des Baukörpers keine Abstriche gegeben, freut sich Fiss.

Die Kostenschätzung von 5,3 Millionen des Stuttgarter Büros, das den Architekturwettbewerb für sich entschied, hat sich nicht halten lassen, obwohl beim Innenausbau im Obergeschoss auf eine Holzdecke verzichtet wurde und auch die geplanten Parkett- gegen Linoleumböden eingetauscht wurden. Den organischen Eindruck nach außen verbreitet die Holzfassade aus Douglasie, die nach Fiss' Meinung sehr schön „vergraut“ und ein Baubeispiel verkörpert, das nicht exotisch, sondern in der Region durchaus gängig ist. Auch die Multifunktionalität wurde ohne Abstriche realisiert mit einer „vernünftigen Bühnennutzung“. Das Gebäude komme bei den Nutzern als gelungen an, hat Fiss als Eindruck gewonnen. Schiller- und Gertrud-Luckner-Realschule haben bei der Verwendung der Räume noch „Luft nach oben“.

Bisher kommen im Campus die Schüler vor allem in der Ganztagsbetreuung des SAK zusammen, aber es wäre bei der Klassenzimmergröße der Räume aber durchaus möglich, im Campus mehr Unterricht zu halten. Unter anderem in der naturwissenschaftlichen Experimentierwerkstatt. Am Montag verleiht die Hochrheingruppe des BDA in Lörrach die Hugo-Häring-Auszeichnung als erste Stufe zum Hugo-Häring-Landespreis 2018. Die Plakette wird für die Stadt Sven Irmscher entgegennehmen, der ebenfalls in der Projektleitung beim Bau mitwirkte.