Rheinfelden Arbeiterwohlfahrt freut sich über neue Mitglieder

29 Menschen sind vergangenes Jahr dem Ortsverein Rheinfelden beigetreten, der nun der größte im Landkreis Lörrach ist.

Bei der Arbeiterwohlfahrt läuft es rund. 2016 konnte der Ortsverein 29 neue Mitglieder gewinnen. Vielfältige Aktivitäten wie Seniorenausflüge oder die Teilnahme am Sommerferienprogramm kennzeichnen die Arbeit. Die Mitglieder des Awo-Ortsvereins wissen, dass sie besser schon ein paar Minuten vor Beginn der Hauptversammlung kommen, dann können sie den Berichten nämlich mit Kaffee und Kuchen lauschen. An den Tischen in der VHS-Cafeteria klapperte das Geschirr, während die Vorsitzende Jacqueline Dumont von den Aktivitäten des Jahres berichtete.

Mehrtägige Senioren-Ausflüge und Tagesfahrten erfreuen sich einer ungebrochenen Beliebtheit und waren teilweise schon frühzeitig ausgebucht. Die Vorsitzende führte aus, dass die Awo in den zwei vergangenen Wintern die Vesperkirche bei Planung und Ausgabe der Mittagessen unterstützt hat. Am Sommerferienprogramm der Stadt war die Awo an zwei Tagen mit je 20 Kindern Brotbacken in Kaiseraugst und hat auch wieder die Kosten der Kinderferienpässe für Familien mit Unterstützungsbedarf übernommen. Der neue Spiele-und-Bingo-Nachmittag wurde gut besucht und als fester Termin ins Programm des Treffpunkt Gambrinus aufgenommen. Zur Weihnachtsfeier kamen über 300 Gäste. An zwei Samstagen hat die Awo Ausflüge mit Asylbewerbern aus der Schildgasse unternommen: Eine Wanderung über Karsau nach Riedmatt mit Rast an der Grillstelle Bettlerküche und entlang des Rheins zurück, sowie eine Busfahrt zum Bergsee und Wildgehege mit Abschluss am THW-Standort in Bad Säckingen. Viele Familien aus der Gemeinschaftsunterkunft hätten begeistert an den Ausflügen teilgenommen, erzählte Dumont.

Durch zahlreiche Aktionen konnten 29 neue Mitglieder geworben werden. „Wir haben aktuell 168 Mitglieder und sind der größte Ortsverein im Landkreis Lörrach“, stellte Dumont fest. Sie kündigte für den 25. Juni einen Frühschoppen mit Vertretern politischer Parteien an. Die Entlastung der gut geführten Kasse und des Vorstandes erfolgten einstimmig. Ferdinand Ade stellte sich bei den Wahlen nicht mehr als Schriftführer, sondern nur noch als Beisitzer zur Verfügung. Neue Schriftführerin wurde Ruth Mesters. Beisitzer Lothar Görsch verließ den Vorstand. Schnitzer kündigte an, sich nur für ein Jahr als Kassiererin wieder wählen zu lassen. Die Wahlen erfolgten einstimmig.

