Rheinfelden Arbeiten am Autobahnabschnitt A 98.5 bei Rheinfelden sollen möglichst ohne weitere Verzögerung ablaufen

Arbeiten am Autobahnabschnitt A 98.5 bei Rheinfelden sollen möglichst ohne weitere Verzögerung ablaufen

Verantwortliche aus Rheinfelden und der Region wollen einen zügigen Weiterbau der A 98 und reagieren damit auf die jüngste Kritik von Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer.

Die Kritik von Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer an den Ortschaftsräten Karsau und Minseln, diese würden den Weiterbau der A 98.5 durch ihre Forderungen verzögern, stößt auf geteilte Reaktionen. Einigkeit besteht jedoch darin, dass weitere Verzögerungen vermieden werden sollen. Schäfer hatte den Ortschaftsräten vorgeworfen, lokale Interessen – die Überdeckelung – an die Frage des naturschutzrechtlichen Ausgleichs zu knüpfen, obwohl diese Punkte nicht in Verbindung stünden. Wir haben Stimmen aus Stadt und Region eingeholt.