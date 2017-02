Rheinfelden Anwohnern ist Haus zu hoch  nun wollen sie ebenfalls in die Höhe bauen

Der Protest gegen das geplante Mehrfamilienhaus im Nollinger Schulweg nimmt neue Formen an.

Das Wort Schulweg allein reicht, um einen großen Teil der Nollinger auf die Palme zu bringen. Dies wurde beim Nollinger Ausschuss mehr als deutlich, denn dessen Sprecher Rainer Vierbaum hatte für die Anwohner keine guten Nachrichten im Gepäck. Wie berichtet, halten die Mitglieder des Ausschusses, die Angrenzer und auch andere Einwohner das geplante Neun-Familien-Haus mit drei Geschossen für überdimensioniert. Zudem fühlen sie sich von der Stadt hintergangen, weil diese die Baugenehmigung bereits erteilt hatte, als OB Klaus Eberhardt bei einem Bürgertreffen im Oktober zusicherte, sich die Bedenken vor der Erteilung nochmals anzuhören. „Das waren keine Halbwahrheiten, die haben uns glatt ins Gesicht gelogen“, empörte sich eine Anwohnerin auch beim jüngsten Treffen.

Doch all die Empörung wird wohl nichts nutzen. „Es wird sich wohl nicht verhindern lassen“, erklärte Vierbaum. Im Januar habe er nochmals ein Gespräch mit dem Stadtbauamt geführt, in der kommenden Woche soll es zudem einen weiteren Vor-Ort-Termin geben, an dem auch der Investor anwesend sein wird. „Ob da noch was zu retten ist, bezweifle ich.“ Für das geplante Baugebiet gibt es keinen Bebauungsplan, der Höhe oder Art des Hauses regeln könnte. Deshalb greift hier der Paragraf 34 des Baugesetzbuches. Dieser schreibt vor, dass sich Bauvorhaben in die umliegende Bebauung einfügen müssen. Das trifft zwar nicht auf den Schulweg zu, in dem hauptsächlich Einfamilienhäuser stehen. Wohl aber für die nähere Umgebung. „In der Unteren Dorfstraße stehen höhere Häuser“, so Vierbaum. Er riet den betroffenen Angrenzern, sich juristischen Beistand zu holen.

Auf die Frage, ob der Nollinger Ausschuss diesen bezahle könne, gab’s bedauerndes Kopfschütteln. „Der Ausschuss hat kein Budget zur Verfügung“, erklärte SPD-Stadträtin Karin Paulsen-Zenke. Einen ganz anderen Weg hat nun eine Eigentümergemeinschaft eingeschlagen. „Wir werden genau neben dem geplanten Haus eine Fläche kaufen und auch ein Neun-Parteien-Haus hinstellen“, erklärte eine Eigentümerin. Eine entsprechende Bauvoranfrage habe man bereits an die Stadt geschickt. „Wenn der baut und daraus Kapital schlägt, bauen wir auch.“ Ihr Mann ergänzte: „In zehn Jahren wird man fragen, wie man einen Dorfkern nur so verschandeln kann.“ Mit den Folgen dieser Entscheidung müssten die Menschen dann leben, auch wenn die Entscheidungsträger dann vielleicht gar nicht mehr im Amt sind. In diesem Punkt hat er sogar recht: Baurechtsamtleiter Roland Indlekofer verlässt in wenigen Wochen die Stadt.