Rheinfelden Anwohner des Schulwegs sind sauer auf die Verwaltung

Der Bau eines Mehrfamilienhauses im Nollinger Schulweg lässt sich nicht mehr stoppen.

Der Bauherr möchte von seinen Plänen nicht zurücktreten. Angrenzer wollen nun rechtlich dagegen vorgehen. Im Nieselwetter hatten sich am Mittwoch rund 20 Anwohner und Nollinger versammelt, um sich bei dem von der Stadt organisierten Vor-Ort-Termin im Schulweg selbst ein Bild der Lage zu machen. Wolfgang Lauer war mit Mitarbeitern aus der Baurechtsabteilung gekommen, um zu erläutern, weshalb der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit neun Wohneinheiten genehmigt werden musste. „Es gibt einen Rechtsanspruch auf eine Baugenehmigung“, sagte er. „Das Zauberwort heißt einfügen“, führte Andreas Neuschütz von der Baurechtsabteilung aus. „Es gibt keinen Bebauungsplan.“

Das Gebäude sei so groß wie die angrenzenden Häuser in der Unteren Dorfstraße 13 und 15. Die Firsthöhe des Neubaus läge unter der Firsthöhe der beiden bestehenden Gebäude, aufgrund des Walmdaches habe es aber höhere Wand habe und wirke dadurch massiver, erläuterte Neuschütz. In der Unteren Dorfstraße gibt es in einiger Entfernung ähnliche Bauten, aber im Schulweg befinden sich in der nahen Umgebung vorrangig Einzelhäuser. Ilse Baumgartner berichtete, dass nicht alle Angrenzer pflichtgemäß über Bauanträge und Erteilung der Genehmigung informiert worden seien und sprach auch die Informationsveranstaltung im Oktober 2016 an. „Dort gaben sich der OB und Herr Lauer sehr erstaunt und bedauerten die unzureichenden Informationen. Sie würden sich der Sache annehmen und haben zur Klärung einen Vor-Ort-Termin angekündigt“, so Baumgartner.

Kurz darauf hätten die Angrenzer erfahren, dass die Baugenehmigung bereits fünf Tage vor der Versammlung erteilt worden war. „Es geht hier lediglich darum, aus jedem Quadratmeter bare Münze zu machen und die übrigen Vorschriften des Paragraphen 34, Rücksichtnahme auf Umgebung und Anwohner, wurden in keinster Weise beachtet“, sagte Ilse Baumgartner, die mit ihrer Eigentümergemeinschaft nun einen Bauantrag in derselben Größenordnung im Schulweg gestellt hat. „Dann wären es schon 30 oberirdische Parkplätze.“ Lauer gab an, dass der Schulweg als Erschließungsstraße ausgewiesen sei und appellierte an Bauherrn Peter Beck, der sich bis dahin nicht in die Diskussion eingemischt hatte, sein Vorhaben zu überdenken. Beck verwies jedoch auf die erteilte Genehmigung. Die Pläne seien gemacht, die Finanzierung stünde, Aufträge seien erteilt. „Da komme ich gar nicht mehr raus“, sagte er. Der Groll der Anwohner richtete sich auch weniger gegen den Bauherrn als vielmehr gegen das Stadtbauamt, dem Verfahrensfehler unterstellt wurden. Dem Vorwurf widersprach Lauer. Die Widersprüche der Anwohner seien erst am Folgetag ans Regierungspräsidium geschickt worden, sagte er und Indlekofers ergänzte, dass diese nichts ändern würden.

Anwohnerin Eva MacKerracher sagte es deutlich: „Es bleibt das Gefühl, dass die Stadt absichtlich so handelt.“ „Sie schaffen hier einen Präzedenzfall“, sagte Joachim Weichhold, dem auch ein Grundstück im Schulweg gehört. „Die anderen Bauplätze im Schulweg können dann analog bauen.“ Er schlug vor, dass sich die Angrenzer zusammenschließen, um gemeinsam den Rechtsweg zu gehen. Sein Vorschlag traf auf Zustimmung.