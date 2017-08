Rheinfelden Ansturm auf Crêpes und Fischsuppe aus Fécamp beim Trottoirfest

Die vier Partnerstädte ziehen nach dem Trottoirfest eine positive Bilanz und freuen sich bereits auf die 51. Auflage im nächsten Jahr.

Das Trottoirfest ist in Rheinfelden schon „das Fest der Feste“, aber darüber hinaus ist es ein Fest der Freundschaft über die Landesgrenzen hinaus, denn die Verbundenheit Rheinfeldens mit seinen Partnerstädten wird beim Trottoirfest besonders deutlich.

„Es ist überraschend gut gelaufen“, sagt Erich Blatter vom Freundeskreis Neumarkt. Die Südtiroler hatten für ihren Stand dieses Jahr extra mehr Wein mitgebracht und waren trotzdem schon am späten Sonntagnachmittag ausverkauft. „Auch die Strauben kamen gut an“, sagt Blatter. „Der, der sie macht, hat gemeint, er hätte noch nie so viele verkauft.“ Generell ist die Hütte mit der Eingangslage zur Alten Landstraße immer gut besucht. „Es ist immer eine Attraktion. Da ist drei Tage lang gute Stimmung.“

Auch die Abordnung aus Mouscron dürfte mit dem Festverlauf zufrieden sein, meint Kulturamtsleiter Claudius Beck. Die Stadtverwaltung greift den Belgiern verstärkt unter die Arme, da es für Mouscron keinen Freundeskreis gibt. „Wir sind professioneller in der Unterstützung für Mouscron geworden. Diesmal hatten sie zwei Hütten und ein Zelt, damit sie größer rauskommen. Das hat sich bewährt.“ Die Waffeln waren am Samstag schon ausverkauft, aber belgisches Bier gab es noch.

„Ich freue mich immer auf die Begegnungen, die Gespräche“, erklärt Danielle Hirschberger, Sprecherin des Freundeskreises von Vale of Glamorgan. Sehr gefreut hat sie, dass diesmal zwei junge Leute aus Wales mitgekommen waren. „Die haben ganz tüchtig mitgeholfen. Mit großen Augen, weil sie das zum ersten Mal gesehen haben.“

Die Waliser betreiben auf dem Trottoirfest einen kleinen Stand mit ein paar Stehtischen und Biergarnituren. „Die Tische waren immer belegt, ich denke wir haben ganz gut verkauft“, meint Hirschberger. In der Fécamper Hütte wurden die Gäste mit Fischsuppe, Crêpes und Käseplatte verwöhnt. „Ich denke, dass das Comité ein gutes Angebot hatte und auch Umsatz machte“, meint Wilhelm Hundorf vom Freundeskreis Fécamp. „Uns ist positiv aufgefallen, dass das Comité auch dieses Jahr wieder einige Jüngere dabei hatte.“ Ein großes Lob richtet er auch dem Technischen Dienst aus, der beim Auf- und Abbau der Hütte geholfen hatte. „Super war natürlich der Auftritt der Marinettes, die von Karla Vogel, Karin Bär und Regina Karrer im Gambrinus mit Frühstück versorgt wurden.“

Der jährliche Künstleraustausch und die Teilnahme am Fest des Meeres und am Weihnachtsmarkt in Fécamp sind schon geplant. „Wir hoffen, dass eventuell nächstes Jahr beim Trottoirfest eine neue Bude aufgebaut werden kann“, sagt Hundorf. Gespräche über eine finanzielle Unterstützung wie bei der Neumarkter Hütte würden schon geführt. „Wir wollen uns darum kümmern, dass entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt werden.“

Mit Neumarkt und Vale of Glamorgan stehen im kommenden Jahr gleich zwei 50-jährige Jubiläen der Verschwisterung an, was auch auf dem Trottoirfest gefeiert werden soll. „Das gibt zwei Festivitäten, in Vale of Glamorgan und bei uns“, erzählt Hirschberger. „Zum Trottoirfest kommt der Barry Male Voice Choir.“ Hirschberger ist sich sicher, dass auf dem Trottoirfest internationale Freundschaft gelebt wird. „Je mehr Begegnung wir haben, desto besser für den Frieden. Das ist der europäische Gedanke: lernen, zusammen zu arbeiten und zu leben.“

Auf der Arbeitssitzung aller Akteure am Festsamstag ging es daher auch vorrangig um die Planungen für die beiden Jubiläen. „Da ist man sich natürlich am Abstimmen“, berichtet Blatter. „Es soll jeweils an beiden Orten etwas stattfinden. Ich denke, man soll das auch feiern, aber eher bescheiden.“ Das diesjährige Trottoirfest war seiner Meinung nach gut gelungen. „Das hat man schon gemerkt, dass es das 50. Fest war.“

Beck meint: „Das Fest wir immer wichtiger für die Partnerstädte. Es hat sich seit ein paar Jahren entwickelt, dass keine Stadt das Trottoirfest mehr auslässt. Früher sind auch mal nur zwei oder drei gekommen.“ Mit den Jubiläumsfeierlichkeiten wird das 51. Trottoirfest noch wichtiger, glaubt Beck. „Beim Trottoirfest fühlen sich alle wohl. Es ist ein idealer Rahmen, um zwanglos zu verkehren und sich zu präsentieren.“