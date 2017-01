Rheinfelden Anja Ihben ist das neue Gesicht im Rathaus

Anja Ihben ist seit Anfang des Jahres ein neues Gesicht im Vorzimmer von Bürgermeisterin Diana Stöcker.

Anja Ihben wechselte von der Stadtverwaltung Weil am Rhein nach Rheinfelden. Beruflich hat die in Weil ausgebildete Verwaltungsfachangestellte dort auch sechs Jahre in der Kämmerei und zwei Jahre in der Abteilung für Schule, Sport und Soziales absolviert.

„Nach meiner Weiterbildung im Berufskolleg zog es mich in die freie Wirtschaft. Dort war ich in den verschiedensten Bereichen tätig“, erzählt die 47-Jährige. Unter anderem war sie in München für eine Arzneimittelfirma und bei der TFL Ledertechnik in Weil am Rhein als Marketingassistentin sowie bei der Landesgartenschau-Gesellschaft in Weil im Bereich der Veranstaltungskoordination tätig. „Ich liebe es, zu organisieren“, sagt Anja Ihben von sich selbst.

Daher freut sie sich über die neuen und abwechslungsreichen Herausforderungen in Rheinfelden. Der Wechsel ermöglichte ihr auch eine Aufstockung auf 100 Prozent. Die Vielfalt der im Büro der Bürgermeisterin anfallenden Aufgaben und Themen, bedingt durch die Ämter, die zum Dezernat der Bürgermeisterin gehören, findet sie spannend.

Das Kommen und Gehen, die vielen unterschiedlichen Anforderungen, das schnelle Reagieren, all das genießt Anja Ihben regelrecht. „Langweilig wird mir hier nicht werden“, strahlt die neue rechte Hand von Bürgermeisterin Diana Stöcker, die sich über diese Einstellung sehr freut.