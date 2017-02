Rheinfelden Angeklagter Einbrecher gibt vor Gericht seinen Beruf mit Dieb an

Als Mitglied einer Diebesbande, die drei Einbruchsdiebstähle in Degerfelden, Herten und Efringen-Kirchen begangen hat, stand ein 21-Jähriger in Lörrach vor dem Jugendschöffengericht.

Da er zuvor schon einige weitere Einbrüche begangen hatte, verurteilte ihn das Gericht zu einem Jahr Jugendstrafe ohne Bewährung. Als ihn die Jugendgerichtshilfe nach seinem Beruf fragte, antwortete er: „Dieb.“

Eine Berufsausbildung hat der 19-Jährige nicht, das Gymnasium hat er in Albanien abgebrochen. Wie er sagte, habe ein Onkel von ihm jemanden getötet, und aus Angst vor der Blutrache der betroffenen Familie musste er aus seiner Heimat fliehen. Er ging Ende 2012 nach Frankreich und beantragte dort Asyl. Er habe jedoch keine staatlichen Leistungen und auch keine Arbeitserlaubnis bekommen. So schloss er sich Landsleuten an, mit denen er im Elsass, in der Schweiz und in Deutschland Einbruchsdiebstähle beging.

Mehrere Male Fahrzeugschlüssel gestohlen

Der erste, wegen dessen er angeklagt war, geschah am 16. November 2014 in Efringen-Kirchen. Der Angeklagte gab zu, mit zwei Komplizen dort gewesen zu sein. Wie ein Polizist berichtete, haben die Täter an der Wohnungstür Schließblech und Schließzylinder aufgeschraubt und zerstört, um in die Wohnung zu gelangen. Dort nahmen sie mehrere Handtaschen, eine Armbanduhr und einen Fahrzeugschlüssel mit. Der Schlüssel gehörte zu einem teuren Mercedes-Firmenwagen, der vor der Tür stand und der mit 30 000 Euro teuren Messgeräten beladen war. Sie nahmen das ganze Fahrzeug samt Inhalt mit, der Schaden summierte sich auf 87 000 Euro. Den gestohlenen Mercedes stellte man kurze Zeit später in Baiersbronn sicher, wo er von den Tätern einer Einbruchsserie auf der Flucht zurück gelassen wurde. In dem Auto fand man die DNA-Spuren des Angeklagten, die die Polizei auch an einem Geißfuß fand, den sie bei einem Autohaus in Degerfelden sicherstellte.

In dieses Autohaus versuchte die Bande am 14. Dezember 2014 einzubrechen. Doch hier mussten sie ohne Beute flüchten, weil sie bei ihrer Tat überrascht wurden. Sie flüchteten zu Fuß und trauten sich nicht mehr, ihr Auto zu holen, weil in Degerfelden überall Polizei war. Auf der Suche nach einem Ersatzfahrzeug brachen sie in Herten in ein Wohnhaus ein und stahlen einen Autoschlüssel.

„In Westeuropa haben Sie keine Zukunft mehr“

Der Angeklagte sagte, das habe nur einer der Drei getan, er und ein weiterer Komplize hätten entfernt von dem Haus gewartet. Doch hier habe man keine weitere Beute machen können, weil die Bewohner wach geworden seien. Später seien sie dann doch mit dem eigenen Auto heimgefahren. Wie ein Polizeibeamter berichtete, habe es in derselben Nacht in Herten noch drei weitere Einbruchsversuche gegeben, bei denen allerdings nichts gestohlen wurde.

Kurze Zeit nach diesen Einbrüchen wurde der Angeklagte in Frankreich festgenommen. Seitdem saß er zunächst in Frankreich, dann in der Schweiz in Haft, von wo er Ende Oktober an die deutsche Justiz ausgeliefert wurde. Der Staatsanwalt sagte, der Angeklagte sei Mitglied einer Diebesbande gewesen, wenn er auch nur eine untergeordnete Rolle gespielt habe. Trotzdem forderte er eine Jugendstrafe von einem Jahr und sieben Monaten ohne Bewährung.

Die Verteidigerin meinte, vom dritten Einbruch sei der 19-Jährige freizusprechen, weil er gar nicht direkt dabei gewesen sei, und zu den beiden anderen habe er nur Beihilfe geleistet. Eine Freiheitsstrafe hielt sie nicht für erforderlich, und wenn dann auf Bewährung, da er nun schon mehr als zwei Jahre im Gefängnis saß. Das Jugendschöffengericht verurteilte de 19-Jährigen zu einem Jahr Jugendstrafe und stellte fest, dass er auch zur dritten Tat Beihilfe geleistet hat. Weil er erheblich vorbestraft war, setzte das Gericht die Strafe nicht zur Bewährung aus. Er teilte den Angeklagten mit, er könne bereits nach der Hälfte der Strafe in seine Heimat abgeschoben werden. „In Westeuropa haben Sie keine Zukunft mehr“, so der Richter.