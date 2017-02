Rheinfelden André Breiler ist Feuerwehrmann des Jahres in Nollingen

Der Nollinger Kommandant Rudolf Streule zeichnet André Breiler in der Hauptversammlung aus. Die Abteilung beteiligt sich an Aktionstag am 11. Februar.

Hinter der Nollinger Feuerwehr liegt ein „eher vertrautes Jahr“, im dem zum Ende jedoch ein wichtiger Entscheid eine „jahrelange Hängepartie und Zeit der Ungewissheit“ beendet habe, wie Abteilungskommandant Rudolf Streule Kameraden und Gästen zur Generalversammlung am Freitag erklärte. Ein Großteil stehe der Entscheidung, ein zentrales Gerätehaus für die Wehren in Warmbach, Nollingen und Karsau zu bauen, wohlgesinnt gegenüber: „Ich persönlich sehe noch etwas Luft nach oben.“

Gesamtkommandant Dietmar Müller, der als Gast anwesend war, ermunterte die Nollinger Kameraden, sich in die Planungen zum Neubau einzubringen: „Egal, ob jemand nur eine Idee hat oder in Arbeitsgruppen mitwirken will.“ Der Bezug zu den Ortsteilen sollte auch nach der Fusion erhalten bleiben, eventuell durch Feuerwehrvereine. Die Nollinger Feuerwehrleute sollten ihr Miteinander im Ort pflegen, mahnte Müller; in anderen Ortsteilen werde dies immer schwieriger. 5250 Stunden waren die Nollinger Feuerwehrleute 2016 im Einsatz, wobei der Aufwand für Verwaltung und Gerätewartung nicht eingerechnet sind. Mehr als die Hälfte der Zeit wurde für Ausbildung aufgewandt; tatsächliche Einsätze machten zehn Prozent aus. Bei 30 Alarmierungen ging es vor allem um technische Hilfeleistung und Wassernot; Brände waren nur vier darunter. Viermal rückte die Wehr zu kleineren Vorfällen in den Nollinger Bergtunnel aus.

Die Kameraden investierten auch viel in die Ausbildung: Insgesamt 16 Lehrgänge wurden absolviert, seit 28 Jahren auch wieder einmal ein Lkw-Führerschein. Neun Feuerwehrmänner schafften trotz ein paar Anlaufschwierigkeiten das Leistungsabzeichen in Silber. Selbst der gemeinsame Ausflug hatte Nützliches für die Feuerwehrleute zum Thema: Er beinhaltete eine Führung in Staufen zu den Schäden der Erdwärmebohrungen.

Die Aktivmannschaft besteht derzeit aus 30 Mitgliedern, darunter zwei Frauen. Sieben Kameraden bilden die Altersmannschaft. Mit 68 Anlässen habe auch die Jugendgruppe ein „sehr arbeitsintensives Jahr“ hinter sich, sagte Leiter Alexander Gass. Die mittlerweile 15 Jugendlichen zwischen elf und 15 Jahren, darunter drei Mädchen, halfen beim Dorffest, sammelten Altpapier und veranstalteten eine Wanderung und ein Grillfest. Einige der Übungen fanden mit der Aktivmannschaft statt, wobei das Spielerische im Vordergrund stand. Zwei Jugendliche erhielten die Leistungsspange. Streule dankte den Aktiven, die sich zur Verfügung stellen, wenn Kindergärten oder Schulklassen das Gerätehaus besuchen: „Das ist keine Selbstverständlichkeit, auch innerhalb der Feuerwehr Rheinfelden nicht, und wäre ansonsten nicht bezahlbar.“

Dienstjubiläen feiern dieses Jahr Benjamin Kaiser (20 Jahre) und Peter Kym (50 Jahre). Laudatio und Auszeichnung werden die beiden aber erst an der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr am 24. März erhalten. Trotzdem ließ Streule schon durchklingen, welch lange Zeit 50 Jahre seien: „Ein Ehrenabzeichen dafür gibt es überhaupt erst seit ein paar Jahren.“ Die Beförderung zum Oberfeuerwehrmann erhielten Felix Maczkowski, Frank Teichengräber und Svenja-Annika Weber.

Nollinger „Feuerwehrmann des Jahres“ wurde André Breiler. Er sei ein „Schaffer im Hintergrund“, sagte Rudolf Streule. Breiler engagierte sich besonders beim Jubiläum 2014 und anderen internen Veranstaltungen, aber auch im Gerätehaus.

Am Aktionstag am 11. Februar sind die Feuerwehrleute im Nollinger Gerätehaus in der Unteren Dorfstraße 39b zwischen 10 und 14 Uhr vor Ort, um Fragen zu beantworten und Geräte und Fahrzeuge zu zeigen.