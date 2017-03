Rheinfelden Andrang beim Rheinfelder Recyclinghof wird gut bewältigt

Zurzeit übernimmt der Hof in der Werderstraße die Annahme von Holzabfällen, Kartonagen und Co., da der Recyclinghof in Herten umgebaut wird. Das vergrößerte Areal und die längeren Öffnungszeiten werden von den meisten Nutzern positiv aufgenommen.

Rheinfelden – Der Recyclinghof bei Herten ist vorübergehend wegen Umbaus geschlossen und der Recyclinghof in der Werderstraße muss die Anlieferungen auffangen. Mit vergrößertem Gelände, verlängerten Öffnungszeiten und zusätzlichem Personal bewältigen die Arbeiter aber den Andrang am Samstagvormittag.

Am Samstag um Viertel vor 11 Uhr herrscht ein geschäftiges Treiben im Recyclinghof in der Werderstraße. Aus Autos werden Schränkchen oder Kartons ausgeladen. Die Fahrzeuge stehen in Reih und Glied, dahinter bleibt genügend Platz zum Durchfahren oder Ausparken. Manche Leute kommen auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad und bringen Kleineres wie Batterien oder Glühlampen. Es läuft wie am Schnürchen. Von Chaos keine Spur.

Seit drei Tagen ist der Recyclinghof in Herten gesperrt. An den Wochentagen hätte Normalbetrieb geherrscht, meint Betriebsleiter Herbert Würkner. „Wie es am Samstag läuft, müssen wir erst noch abchecken.“ Er erzählt, dass es etwas früher kurzfristig einen größeren Andrang mit einem Rückstau auf die Straße gab, aber generell ein geordneter Betrieb herrsche. „Es geht oft zügig, wenn die Leute nur kleine Mengen bringen“, weiß Würkner. Das Betriebsgelände in der Werderstraße wurde um eine etwa zehn auf 50 Meter messende Fläche vergrößert und auch mehr Entsorgungscontainer aufgestellt. „Sperrmüll wie Möbelholz gibt es jetzt alles doppelt“, sagt Würkner.

Die Einrichtung bietet zudem verlängerte Öffnungszeiten und das Team wurde um drei Mitarbeiter aus Herten verstärkt. Nur Grünschnitt wird in der Werderstraße nicht angenommen. Dieser muss zur Kompostieranlage in Minseln gebracht werden. Marc Albiez schleppt einen Fernseher heran und stellt ihn ordentlich zu den anderen im Container. In der Werderstraße ist er zum ersten Mal. Albiez kommt aus Wyhlen und hatte eigentlich den Hertener Recyclinghof angefahren, da er von der Schließung noch nichts wusste. Den dortigen Umbau begrüßt Albiez. „In Herten war es immer chaotisch“, meint er, während er anderen Sperrmüll aus dem Auto auslädt.

Aus einem vollbeladenen Anhänger laden zwei Männer den Schutt einer Badsanierung aus. Kloschüssel, Waschbecken und eimerweise alte Kacheln fliegen krachend in die Mulde. Sie erzählen, dass sie aus Warmbach kommen und eigentlich nach Herten gefahren wären. Wegen der Baustelle auf der B 34 durch Warmbach ist die Anfahrt in die Werderstraße zusätzlich umständlich, meint der eine. Dominik Bauer wohnt in Rheinfelden und kommt immer in den Recyclinghof in der Werderstraße. Diesmal entsorgt er einen alten Computer. „Früher war es hier immer unübersichtlich und man kam schlecht ran“, sagt Bauer, der die Erweiterung des Betriebsgeländes lobt. „Die Beschilderung ist auch viel besser, jetzt weiß man, wo man hin muss.“

Würkner und seine Männer achten darauf, dass richtig getrennt wird und keiner Unordnung hinterlässt. Da wird auch mal einer zurechtgewiesen, wenn noch Plastikreste zwischen den Kartons zu finden ist. Beim Sperrmüll tritt ein Mann ein Schränkchen klein und wirft die Teile in den Container. Aber bevor er abziehen kann, drückt ihm ein Mitarbeiter noch einen Besen in die Hand, um Schrauben und kleinere Bruchstücke zusammen zu fegen. Auch auf dem Recyclinghof ist Sauberkeit wichtig.

Montags von 13 bis 17 Uhr, dienstags und mittwochs von 12 bis 17 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 8 bis 15 Uhr.