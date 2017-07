Rheinfelden An der Römerstraße entstehen 100 neue Wohnungen

An der Römerstraße entstehen 100 neue Wohnungen

Die Wohnbau plant zwei achtgeschossige Häuser. Die Parkplätze an der Römerstraße bleiben erhalten.

Die Nachverdichtung am Stadtrand mit Wohnungen nimmt Fahrt auf. Der Entwurf zu Änderung des Bebauungsplans und der städtebauliche Vertrag stehen. Damit sind wichtige, erste Voraussetzungen geschaffen, damit die Wohnbau als Bauherr mit zwei achtgeschossigen Gebäuden in der Römerstraße rasch an den Start gehen kann. Im ersten Schritt sollen auf heutigen Freiflächen zwei achtgeschossige Häuser entstehen, die etwa 100 neue Wohnungen bieten und zur Entlastung des Marktes beitragen.

Die Mitglieder im Bau- und Umweltausschuss gaben am Donnerstag nach der Entwurfsplanvorstellung durch Christiane Ripka (Bauamt) einstimmig grünes Licht für die Konzeption. Sie sieht auch vor, dass die öffentlichen Stellplätze an der Römerstraße erhalten bleiben. Der auf dem Ergebnis der Bürgerinformation und Evaluation des Quartiers entwickelte Entwurf des Plans für das Gebiet, das sich zwischen Hardt-, Müßmatt-, Römer- und untereren Dorfstraße hinzieht, umfasst auch ein Parkkonzept mit einer Hochgarage.

Darin sollen über der bestehenden Tiefgarage, die erhalten bleibt, die durch die Überbauung wegfallenden 88 Stellplätze für Bewohner aufgefangen werden. Das Gremium folgte der Überlegung der Verwaltung, wonach die Erfahrungen im sozialen Wohnungsbau ergeben, dass weniger Abstellplätze für Autos nachgefragt werden. Deshalb soll pro Wohnung bis 75 Quadratmeter auch nur ein Stellplatz ausgewiesen werden. Wegen der Nähe zur Innenstadt gilt diese Lösung als tragfähig. Wohnbau-Geschäftsführer Dieter Burger erklärt auf Nachfrage, dass bereits parallel zum Bebauungsplanverfahren die Bauplanung laufe, um keine Zeit zu verlieren. Da das Modell der Hochhäuser aus der Goethestraße auch für die Römerstraße Pate stehen, kann auf den bekannten Grundrissen aufgebaut werden.

Ein Baustart für das erste Wohnhaus wäre „idealerweise Ende des Jahres“. Es komme nun darauf an, wie rasch die Planungsverfahren vorankommen. Noch stehen Wohnungsgrößen und Anzahl nicht exakt fest. Daran werde jetzt gearbeitet. Die Wohnbau plant, wie zuvor in der Goethestraße einen Neubau nach den Vorgaben des Landesförderprogramms mit sozialgebundenen Mieten zu erstellen.

Das zweite Gebäude, das mit einem halben Jahr Abstand versetzt zum ersten begonnen werde soll, wird wieder frei finanziert. Die Anzahl der Wohnungen wird in den beiden Punkthäusern zwischen vier und sechs pro Etage bewegen. Burger geht davon aus, dass in beiden Gebäuden um die 50 Mietwohnungen entstehen.

Die Baukosten pro Quadratmeter sollen ohne Abstriche an der Qualität zu machen bei rund 3000 Euro liegen. Noch im Juli wird sich der Aufsichtsrat der Wohnbau mit dem neuen Großprojekt beschäftigen, das pro Haus nach Burgers Angaben ein Investitionsvolumen in der Größenordnung von acht bis zehn Millionen erfordere.

Im Bau- und Umweltausschuss kamen Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in Freiflächen zur Sprache. Karin Paulsen-Zenke (SPD) wollte wissen, wie viel Spielfläche verloren gehe, Paul Renz ob die Kanalisation dem Bewohnerzuwachs noch gewachsen ist. Die Verwaltung erklärte, dass es in beiden Punkten keinen Grund zur Sorge gebe. Die Außengestaltung soll hochwertiger ausfallen und das Abwasser lasse sich gerade noch verkraften.