Rheinfelden Amtsgericht verurteilt jugendliche Schläger zu Arbeitsstunden

Am Abend des 25. September 2015 zogen drei junge Männer durch die Rheinfelder Innenstadt, ließen ein Fahrrad mitgehen und blendeten Autofahrer und Barbesucher mit einem Laserpointer. Zwei von ihnen standen nun vor Gericht.

Als zwei Männer die Jugendlichen zur Rede stellten, wurden sie von den Dreien verprügelt. Jetzt wurden zwei von ihnen am Amtsgericht Lörrach zu Arbeitsstunden verurteilt, der dritte war schon zuvor verurteilt worden.

Ein 48-jähriger Techniker erzählte vor Gericht, er haben mit einem Freund in einem Lokal in der Karl-Fürstenberg-Straße gesessen. Weil er sein Fahrradschloss vergessen hatte, habe er das Velo gegenüber des Lokals aufgestellt, sodass er es von drinnen im Blick hatte. Doch auf einmal sei es weg gewesen. Er sei hinaus geeilt und habe danach gesucht, habe es ein Stück entfernt auf der Straße liegen sehen und unweit davon drei Jungs, die gerade mit der Polizei zu tun hatten, weil sie Autofahrer mit einem Laserpointer geblendet hatten. Er sei hinzu getreten und habe den Diebstahl des Fahrrads angezeigt. Dann ging er wieder zurück in das Lokal.

Eine halbe Stunde später seien die Drei dort vorbei gegangen und hätten mit dem Laserpointer durch die Glasfront ins Lokal hinein geleuchtet. „Ich habe mich aufgeregt, bin mit meinem Freund rausgegangen und habe denen hinterher gerufen: ’Was soll der Scheiß?’ Daraufhin kamen sie zurück und dann ging eine verbale Streiterei los“, so der 48-Jährige.

In deren Verlauf habe einer versucht, ihm einen Kopfstoß zu verpassen, doch er konnte ihn wegschubsen. Im gleichen Moment aber habe ein anderer ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Eine Schlägerei begann, in deren Verlauf der 48-Jährige zu Boden ging und getreten wurde. Ihm brach ein Stück eines Backenzahns ab und er erlitt Prellungen. Auch sein 51-jähriger Freund wurde geschlagen, er trug ein blaues Auge und Prellungen davon.

Der junge Mann, der mit dem Laserpointer herumgespielt, das Fahrrad geklaut und den Kopfstoß versucht hatte, war bereits zu 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Die beiden 19-Jährigen, die jetzt vor Gericht standen, versuchten zunächst, sich teilweise herauszureden. Der Erste, der den ersten Faustschlag gegen den 48-Jährigen geführt hatte, gab Schläge zu, auf den am Boden Liegenden eingetreten habe er aber nicht.

Erst als ihm in einer Pause sein Anwalt ins Gewissen geredet hatte, gab er die Tritte zu. Der Zweite sagte, er habe in ein Gebüsch uriniert und sei erst dazu gekommen, als die Schlägerei schon im Gang war. Er habe versucht, die Kontrahenten auseinander zu bringen. Sowohl der 48-Jährige wie auch der 51-Jährige widersprachen dieser Darstellung. Alle drei hätten geschlagen und mindestens zwei hätten auch getreten, sagten sie. Auch die Bedienung des Lokals hatte beobachtet, dass mehrere Leute getreten haben. Sie hatte die Polizei alarmiert.

Beide Angeklagte ohne Job

Die drei Jungs flüchteten, doch wurden schnell gestellt. Beide Angeklagte waren vom mehreren Schulen geflogen und machten später auf der Gewerbeschule ihren Hauptschulabschluss. Eine Berufsausbildung haben sie nicht, seit mehr als einem Jahr haben beide nicht mehr gearbeitet. Der Erste hatte kleinere Vorstrafen, der Zweite war bereits wegen zwei Raubüberfällen zu eineinhalb Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Diese Taten hatten sich vor der jetzt verhandelten Schlägerei abgespielt, verurteilt wurde er aber erst danach, daher lag kein Bewehrungsbruch vor.

Staatsanwalt Timo Schmidt forderte eine Erhöhung der Jugendstrafe auf ein Jahr und zehn Monate, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollte, sowie 80 Stunden gemeinnützige Arbeit. Darin floss auch ein, dass der Angeklagte 30 Mal jeweils 1,5 Gramm Marihuana zum Eigenkonsum gekauft hatte. Verteidiger Peter Zulauf meinte, seine Beteiligung an der Schlägerei sei nicht zweifelsfrei nachgewiesen, weshalb er davon im Zweifel freizusprechen sei, und für die Drogenkäufe seien Arbeitsstunden ausreichend.

Für den ersten Angeklagten forderte der Staatsanwalt 100 Stunden gemeinnützige Arbeit, Verteidiger Gerhard Sauer hielt ebenfalls Arbeitsstunden für ausreichend, deren Höhe er ins Ermessen des Gerichts stellte. Das Jugendschöffengericht verurteilte den ersten Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu 70 Arbeitsstunden. Beim Zweiten erhöhte es die Jugendstrafe auf ein Jahr und acht Monate, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Auch er muss 70 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, bekommt einen Bewährungshelfer und muss alle zwei Monate nachweisen, dass er sich um eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle bemüht. Mit dem Urteil waren alle Beteiligten einverstanden.