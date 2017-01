Rheinfelden/Schweiz Ampel übersehen - eine Person bei Unfall verletzt und langer Rückstau

Ein Autofahrer, der in Rheinfelden(Schweiz auf die Autobahn auffahren wollte, missachtete beim Linksabbiegen ein Lichtsignal und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Eine Person wurde leicht bis mittelschwer verletzt.

Ein 35-jähriger VW-Fahrer wollte gestern Mittwoch, 25. Januar, 15.50 Uhr, in Rheinfelden von der Riburgerstrasse kommend nach links auf die Autobahn-Einfahrt A3/Rheinfelden-Ost fahren.Vom Linksabbiegestreifen fahrend kollidierte der Autofahrer aus dem Kanton Basel-Landschaft mit einem aus der Gegenrichtung herannahenden Volvo.Der Volvo-Fahrer, ein 54-Jähriger aus der Region, wurde leicht bis mittelschwer verletzt. Er wurde von der Ambulanz ins Krankenhaus gebracht.Die Räumung der Unfallstelle und die polizeiliche Tatbestandsaufnahme dauerten bis 16.45 Uhr. Auf der Autobahn A3, Fahrbahn Zürich, führte das Unfallereignis zur Verkehrsbehinderungen und Rückstau.Gemäß ersten polizeilichen Ermittlungen dürfte der 35-jährige Autofahrer das Rotlicht beim Befahren der Kreuzung missachtet haben. Die Kantonspolizei verzeigt ihn an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm denFührerschein vorläufig ab. Der Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte zirka 25.000 Franken betragen.