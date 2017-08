Rheinfelden Am Rathaus fließt bald der Rhein im Miniaturformat

Das Becken des früheren Rathaus-Teiches ist leer, Teile der Umrandung schon abgebrochen. Ein künstlicher Bachlauf soll hier entstehen, der die Form des Rheins hat. Bis der kleine Fluss aber fließt, dauert es noch einige Wochen.

An der Außenterrasse der Pizzeria im Rathaus werden gerade Bodenarbeiten verrichtet. Sie wird auch vergrößert, so dass künftig mehr Gäste einen Teller Ravioli oder ein Glas Rotwein unter freiem Himmel genießen können. Noch muss der Boden aber wieder neu gemacht werden. Zwei Arbeiter bringen in der schwülen Mittagshitze einen neuen Estrich auf die Betonplatte auf.

„Die Aufgabe war ursprünglich, den Teich zu sanieren“, erklärt Architektin Beate Kromer-Piek, die schon zu weiten Teilen bei der Rathaussanierung mitgewirkt hat. Bei den Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass der Teich aufgrund baulicher Mängel nicht einfach saniert werden konnte. Es fehlte an Tiefe, während das Gewässer viel zu lang war. Mit Umwälzpumpen hätte man nichts erreicht. Die ständige Frischwasserzufuhr war der Verwaltung schon seit Jahren ein Dorn im Auge.

Erik Fiss, Amtsleiter Gebäudemanagement, führt aus, dass der enorme Verbrauch an Frischwasser weder ökologisch noch finanziell sinnvoll sei, aber wenn zu wenig frisches Wasser zugeführt wurde, es schnell zu einem unschönen Algenwachstum im Teich kam. Nach jeder Reinigung konnte man zudem beobachten, wie sich anschließend die Schwebestoffe im Wasser wieder absenkten. „Wir haben schon lange nach einer Alternative gesucht“, so Fiss.

Rheinknie wird verkleinert dargestellt

Gerne griff das Rathaus die Idee des Architekturbüros Kromer-Piek auf. „Wir wollten auch weiterhin Wasser an den Ort bringen“, sagt Kromer-Piek. Wasser passe gut, gerade in Verbindung mit dem Rathausbrunnen im Kastanienpark. Anstelle des Teiches soll fortan ein Bachlauf simuliert werden. „Der Rhein en miniature“, meint Kromer-Piek. Passend zur Lage der Stadt wird das Rheinknie verkleinert nachgestellt, wobei man sich Süden in Richtung der Christuskirche denken muss. Das Wasser wird am Rande des Kastanienparks in einer unterirdischen Zisterne gesammelt und mittels Umwälzpumpen zurück zur „Quelle“ befördert.

Bei der „Quelle“ im Bereich der Eingangs zur Pizzeria sollen um den Bach Pflanzbeete angelegt werden, die in ein größeres Steinbeet übergehen, das sich unter der Brücke durchzieht. Hinter den Bäumen des Kastanienparks, wo der kleine Rhein endet, werden weitere, auf die schattigere Lage abgestimmte Pflanzen, wie Stauden und Farne, gesetzt. „Bei der Auswahl war es uns wichtig, dass wir heimische Pflanzen nehmen und keine Exoten“, erklärt Kromer-Piek. Auch die Brücke zum Restaurant wird dem Look des Rathauses angepasst. Die wuchtigen Betonbegrenzungen werden verkleinert und ein Glasgeländer installiert. Bei den Untersuchungen stellte sich auch heraus, dass die alte Abdichtung der Tiefgarage im Bereich der Terrasse ihrer Funktion nicht mehr nachkam. Die Folie war spröde geworden und teilweise gerissen. Im Bereich der Terrasse wird das in Ordnung gebracht. Allerdings musste der Gemeinderat hierfür weitere Mittel zur Verfügung stellen. Die ganze Maßnahme ist mit 300.000 Euro kalkuliert.

Bachlauf soll Ende Oktober fertig sein

Im Terrassenbereich wird ein Gefälle-Estrich aufgebracht, der 14 Tage durchtrocknen muss. Zuvor hatte es immer Probleme mit dem Oberflächenwasser geben, da auch schon vor Jahren, aus heute nicht mehr bekannten Gründen die Abflüsse stillgelegt wurden. Auf den unebenen Estrich kommt ein Natursteinboden. Fortan kann das Wasser durch die Fugen dringen und dann auf dem Estrich abfließen. Nach der Terrasse kommen der Wasserlauf und dann die Beete dran. Die Maßnahme soll Ende Oktober fertig sein.

Was sich seit der Sanierung im Inneren des Rathaus verändert hat, können Sie nachlesen unter www.suedkurier.de/exklusiv