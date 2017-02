Rheinfelden Am Adelberg geht es mit den Bauarbeiten voran

Die Bauarbeiten für die Mehrfamilienhäuser am Adelberg liegen im Zeitplan. Bei einem Gebäude stehen Keller und Wände. Der Baubeginn für den zweiten Abschnitt soll im Sommer sein.

Es ist ein Projekt mit Höhen und Tiefen: Nach dem Spatenstich für die ersten fünf Mehrfamilienhäuser am Adelberg im Mai 2016 machten historische Mauerteile und Dioxin im Boden dem Investor und Bauherrn Bpd Immobilienentwicklung aus Freiburg zu schaffen. Mittlerweile laufen die Bauarbeiten aber nach Plan, die Fortschritte sind deutlich zu erkennen. „Es gibt keine Hiobsbotschaften mehr“, sagte Projektleiterin Gudula Nieke-Mast auf Nachfrage in Bezug auf den aktuellen Stand der Baustelle.

Auch die frostigen Temperaturen der vergangenen Monate hätten keine großen Schwierigkeiten bereitet. Zwar mussten die Bauarbeiten für einige Tage ausgesetzt werden, am Zeitplan habe sich deswegen jedoch nichts geändert, so Nieke-Mast. Nach wie vor sollen die fünf Häuser mit insgesamt 62 Wohnungen auf Baufeld A im April 2018 fertiggestellt sein. Die Fortschritte sind schon deutlich zu sehen: Bei einem Haus stehen bereits Kellergeschoss und Wände, bei den weiteren werden gerade die Fundamente gebaut. „Die Fundamente sind am aufwändigsten, wenn die erst einmal stehen, kommt mehr Bewegung in die Baustelle“, erläuterte Nieke-Mast. 51 der 62 Wohnungen auf Baufeld A seien bereits verkauft.

Keine Bewegung gibt es derzeit auf dem Baufeld B, auf dem weitere drei Häuser mit 32 Wohnungen entstehen sollen, von denen die Hälfte bereits verkauft ist. Der Baubeginn für diesen Abschnitt ist für die Sommermonate angesetzt. „Wir versuchen, noch vor den Bauferien im August auf dem Baufeld B zu beginnen“, sagte Gudula Nieke-Mast. Derzeit lagere auf dem Abschnitt jedoch noch das Material, das bei der Abtragung von Dioxin im vergangenen Jahr umgeschichtet werden musste. „Dieses Material ist nicht verunreinigt“, stellte die Projektleiterin klar. „Es musste entnommen werden, um das Dioxin zu entsorgen und wird wieder auf dem Baufeld A verteilt, sobald die Bauarbeiten dort weit genug fortgeschritten sind.“

Dritter Bauabschnitt noch unklar

Wie genau es mit dem dritten Bauabschnitt weitergeht, ist noch nicht geklärt. Die Planungen dafür beginnen laut Gudula Nieke-Mast im Jahr 2018. „Bei diesem Abschnitt handelt es sich um ein spezielles Grundstück, weil es klein, eckig und kantig ist.“ Man müsse sich gemeinsam mit der Stadt überlegen, was an dieser Stelle gebraucht werde. Das könnten weitere Wohnungen sein, so Nieke-Mast, aber ebenso eine Bäckerei oder eine Information für Besucher aus der Schweiz. „Mir schwebt hier eine Art Ideen- und Architektenwettbewerb vor, anhand dessen wir dann mit dem Bürgermeister entscheiden, was dort gebaut wird“, schilderte Nieke-Mast ihre Vorstellungen für den dritten Bauabschnitt.

Die Baustelle

Auf dem 10.000 Quadratmeter großen Areal bei der Adelbergkirche entstehen im ersten Bauabschnitt fünf Häuser mit 62 Wohnungen im Wert von 25 Millionen Euro. Im zweiten Abschnitt werden weitere drei Häuser mit 32 Wohnungen errichtet. Im August 2016 musste die Baufirma Bpd zunächst mit Dioxin belasteten Boden ausheben und entsorgen. Kurze Zeit später wurden historische Mauerreste aufgedeckt, das Landesdenkmalamt gab aber grünes Licht für den Weiterbau.