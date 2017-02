Rheinfelden Alter hinterlässt Spuren in der Tartanbahn des Europastadions

Bau- und Umweltausschuss fasst den Beschluss, die stark angegriffene Laufstrecke im Rheinfelder Europastadion zu sanieren.

Es sind gute Nachrichten für die Sportler der Stadt: Die alte Tartanbahn im Europastadion soll noch in diesem Jahr saniert werden. Im Haushalt sind dafür mehr als 350.000 Euro eingestellt. Außerdem will die Stadt Fördermittel beantragen.

Es ist die dritte Großinvestition in Sachen Sportstätten, die die Stadt nun angehen möchte, wie der Leiter des Tiefbauamtes, Tobias Obert, in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses erläutert hat. Nach den Kunstrasenplätzen am Europastadion und in Herten, wird nun die alte Laufbahn in Angriff genommen. Deren Belag ist insbesondere dem TV Rheinfelden und der Leichtathletikabteilung ein Dorn im Auge. Im Vorfeld des letztjährigen Nachtmeetings hatte Abteilungsleiter Thomas Rist kein gutes Haar an den Zuständen im Stadion gelassen und sogar das Ende solch’ hochkarätiger Veranstaltungen prophezeit.

Die Nachricht, dass die Verwaltung Mittel für die Sanierung des Europastadions in den Haushalt 2017 eingestellt hatte, war deshalb für Rist eine gute. „Jetzt hoffen wir, dass wir in die Sanierung eingebunden werden“, so Rist auf Nachfrage. Erste Gespräche mit Obert hätten bereits stattgefunden. „Uns geht es vor allen Dingen um den Zeitplan, Einfluss auf die Sanierung an sich haben wir nicht“, so Rist. Für die 350.000 Euro werden schadhafte Stellen auf der Bahn repariert und eine neue Deckschicht eingezogen. „Ähnlich haben sie im Stadion in Tiengen saniert, damit haben wir die nächsten 15 Jahre Ruhe.“ Für Rist steht die Gesundheit der Sportler im Vordergrund. Ein großes Problem sei zum Beispiel die Begrenzung der Innenbahn. An mehreren Stellen sei die Wasserrinne gebrochen, so dass sich weiche Stellen auf der Bahn bilden.

Die Gefahr, dass die Sportler umknicken, ist groß. Durch kaputte Stellen im Belag dringt zudem auch an anderen Stellen Wasser ein. „Stand jetzt können wir so keine Wettkämpfe durchführen.“ Daher habe man die Mannschaftsqualifikation für die Badische Meisterschaft vorsorglich nach Lörrach verlegt.

Das Nachtmeeting würde der TV gerne wieder anbieten – aber nur, wenn Ende Juli die Bahn bereits repariert wurde. „Sonst müssen wir es wohl oder übel ausfallen lassen.“ Auch wenn die Sanierung der Laufbahn den TV um einen großen Schritt voranbringt – der Wunschzettel ist noch lang. Da wäre zum einen eine neue Abdeckung für die Hochsprunganlage. „Die alte ist sehr schwer und beschädigt durch ihr Gewicht den Tartanbelag“, so Rist. Außerdem wäre eine Umverteilung der verschiedenen Anlagen sinnvoll. So soll die Diskusanlage vom Hartplatz hoch zum Rasenplatz kommen und die Stabhochsprunganlage auf die andere Seite versetzt werden.

Und weil der Verein noch viele Wünsche hat, verzichtet er auf Extras. „Für viele ist es ein besonderes Highlight, auf einer blauen Bahn zu laufen, davon gibt es hier auch nicht viele“, sagt Rist mit einem Lachen. Im Moment trainieren die Leichtathleten in der Halle, unter eingeschränkten Voraussetzungen. An sich laufe es aber sehr gut im Verein und in der Abteilung.