Rheinfelden Alter bereitet dem Vorstand des Schwarzwaldvereins Karsau Sorgen

Das Fortbestehen des Schwarzwaldvereins Karsau hängt davon ab, ob sich Nachfolger für die Vereinsspitze finden werden.

„Wir machen weiter, aber wenn die nächsten drei Amtsjahre vorbei sind, dann müssen andere Mitglieder einspringen. Oder der Verein muss aufgelöst werden.“ Das war die klare Aussage und Ankündigung von Ewald Wehrle, der in seinem Amt als Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Karsau geschlossen bestätigt wurde. Wehrle baut auf ein zuverlässiges Vorstandsteam, eine homogene Truppe, aber: „Wir sind jetzt gemeinsam im fünften Amtsquartal, wenn unsere nächste Amtsperiode vorbei ist, dann ist jeder von uns über 80 Jahre alt. Finden sich keine Nachfolger, dann bleibt nur die Auflösung unseres Vereins“, so der Vorsitzende.

Er verglich: „Mit der Tschamberhöhle war es ähnlich. Ich fand in Karsau niemanden, der sie übernehmen wollte, jetzt liegt der Höhlenbetrieb in Rheinfelder Händen.“ Betreiber der Tschamberhöhle ist nach wie vor der Schwarzwaldverein Karsau, da die Betriebserlaubnis auf ihren Namen läuft. „Unsere eigenen Leute können aus körperlichen Gründen den Höhlenbetrieb nicht mehr machen, ab diesem Jahr übernimmt die Tourist-Info der Stadt mit der neu gegründeten Interessengemeinschaft Tschamberhöhle diese Aufgabe“, verdeutlichte Wehrle. Der Schwarzwaldverein Karsau führt bis auf weiteres zwar die Gruppen unter der Woche, ist aber nicht mehr für Sonn- und Feiertagsdienste sowie den gesamten Höhlenbetrieb zuständig. Bezirksvorsitzender Rudi Meier sprach von einem „Schmuckstückli“ und er ist froh, dass eine Neuregelung für die Tschamberhöhle gefunden wurde.

Aus der Bilanz geht hervor, dass der Verein im zurückliegenden Vereinsjahr viel Geld in die Tschamberhöhle investiert hat. So wurden von einer Rheinfelder Firma vorhandene 60 Meter Metallstege eingebaut, damit sind die Reserven des Höhlenkontos aufgebraucht. Eine Neuerung gab es auch um den Platz des Vereinsheimes in Karsau. Dazu sagte Ortsvorsteher Jürgen Räuber, der um das gute Miteinander im Schwarzwaldverein weiß: „Das Pachtverhältnis auf dem gesamten Areal bis zur Reiterhalle ist von der Stadtverwaltung neu geregelt. Für alle Betroffenen konnte eine annehmbare Regelung gefunden werden, keiner ist bevorzugt oder benachteiligt“. 16 Wanderungen – alle unfallfrei – mit insgesamt 140 Kilometern wurden im Vorjahr von 178 Teilnehmern absolviert. „Das ist für unsere Vereinsgröße sehr viel und für dieses Jahr stehen noch ein paar Wanderungen mehr auf dem Plan“, freut sich Wanderwart Günter Brender. Er verdeutlichte, dass es nicht nur ums Wandern, sondern auch ums gemütliche Zusammensein gehe.

Der Schwarzwaldverein