Rheinfelden Altbiertraktor tuckert erstmals zum Bachfest in Degerfelden

Altbiertraktor tuckert erstmals zum Bachfest in Degerfelden

Christian Häßler, Vorsitzender des Musikvereins Degerfelden, macht im Interview Lust auf das Bachfest, das am Samstag beginnt.

Herr Häßler, aus Ihrem Musikerkreis hört man immer mal wieder den scherzhaften Hinweis, dass das Bachfest nichts mit dem großen Komponisten klassischer Musik zu tun hat. Deshalb verraten Sie bitte, warum es so heißt und wie die Idee für das Fest entstanden ist?

Der Name „Bachfest“ ist naheliegend, denn der Dorfbach läuft ja entlang des Festplatzes. Die Bühne (Tanzboden) ist sogar wie eine Brücke über den Bach gebaut. Die Idee wurde vor 30 Jahren geboren, als der Verein eine neue Uniform anschaffen wollte und dafür Geld benötigte. Als Veranstaltungsort hat sich der Dorfplatz geradezu angeboten und der Name Bachfest war schnell gefunden.

Sie sind mittlerweile der „vierte Häßler“, der als Vorsitzender die Fäden in der Hand hält. Wie wichtig ist es für Sie, die schöne Tradition aufrecht zu halten und wie würden Sie das Fest umschreiben?

Ja, das stimmt. Meine Vorgänger waren mein Opa Norbert, mein Vater Dietmar und mein Onkel Peter Häßler, die bis auf den Opa noch aktiv mitspielen. Für mich und alle Mitglieder ist es nach wie vor ein wichtiges Anliegen die Tradition fortzuführen, auch wenn es sehr viel Arbeit bedeutet. Ich war ja bei der Premiere erst zwei Jahre alt, aber man sagt, dass es den Besuchern auf Anhieb gefallen hat.

Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Es ist die Mischung aus einem besonderen Flair, dem schönen Dorfplatz, dem Mühlrad, der idyllischen Straße entlang des Bachs und der abwechslungsreichen Musik. Ich weiß, dass sich viele Leute darauf freuen und auch uns als Veranstalter macht es großen Spaß.

Wie schaffen Sie es genügend Helfer zu finden? Wissen Sie, wie viele über die drei Tage im Einsatz sein werden?

Wir benötigen rund 120 Helfer, um das Fest zu stemmen. 90 Prozent stammen hier aus dem eigenen Verein, also Aktive und Passive. Als ich mir die Liste angeschaut habe, musste ich selbst staunen über die große Zahl. Auch die örtlichen Vereine helfen mit, dafür sind wir sehr dankbar.

Welche Herausforderung gibt es bei der Organisation, den Vorbereitungen und der Durchführung des Festes?

Größte Herausforderung ist die Koordination der vielen helfenden Hände. Ansonsten kann ich auf die Erfahrung langjähriger Mitglieder vertrauen. Vieles läuft mehr oder weniger von alleine. Oft höre ich auf meine Nachfrage zu einer bestimmten Tätigkeit: „Das ist schon erledigt!“ Immerhin beginnen die Vorbereitungen schon eine Woche zuvor mit dem Bühnen-Aufbau als ersten großen Hürde. Dann müssen unter anderem riesige Stahlträger über den Bach getragen und auf der anderen Seite befestigt werden, damit die Bühne hält und die Sicherheit gewährleistet ist. Inzwischen haben wir in den eigenen Reihen „Bühnenaufbau-Spezialisten“, die dafür sogar ins Wasser gehen. Der Einsatz und die Motivation der Mitglieder sind herausragend. Ich bin jedenfalls stolz darauf, wie gut der Verein harmoniert, das ist viel Wert!

Das Bachfest klingt weit über die Ortsgrenzen hinaus und die musikalischen Gäste kommen ebenfalls aus der Region. Wie entstehen die Kontakte?

Viele Vereine kennt man natürlich von anderen Anlässen, wir besuchen uns ja auch gegenseitig. Trotzdem wird es jedes Mal schwieriger Gastvereine zu finden. Bei 65 habe ich selbst angefragt. Manche gab es schon gar nicht mehr, andere hatten schlichtweg keine Zeit oder zu wenig Mitglieder.

Alle Freunde des Bachfestes wollen sicher schon jetzt etwas über das Programm erfahren. Gibt es etwas Neues?

Den Auftakt bildet der Fassanstich am Samstag um 18.30 Uhr. Vom Programm her werden verschiedene Blasorchester aus der Region auftreten (Istein, Fahrnau, Marzell, Herten), dazu das Kinderorchester und Jugendorchester aus dem Musikverein Degerfelden. Samstag ist Tanz mit großem Tanzorchester, am Sonntagabend bieten wir als „Special“ verschiedene Arten von Brass-Musik, unter anderem mit den „Brass-Buebe“.

Und was ist mit der Bewirtung?

Neu ist ein Altbiertraktor mit dem „Bierkischtli“. Dies ist ein Eigenbau eines Mitglieds, ein Unikum. Ansonsten werden Gaumen und Kehle verwöhnt mit Festwirtschaft und den Klassikern: Am Samstagabend servieren wir Spanferkel, Sonntagmittag Braten und zum Handwerkerhock gibt es Wurstsalat.

Zu Person und Termin