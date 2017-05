Rheinfelden Alois Stöcklin tritt für Benefiz-Radtour wieder in die Pedale

Interview mit Alois Stöcklin, der am nächsten Samstag zum siebten Mal eine Benefiz-Radtour für die Kinderkrebshilfe organisiert.

Herr Stöcklin, woher kommt die Idee zu der Benefiz-Radtour?

Die Idee entstand zum 30. Jubiläum meines Langstreckenweltrekords. Da wollte ich eine Jubiläumstour anbieten und dachte, da ich schon 30 Jahre bei der Tour der Hoffnung war, dass ich was für die Kinderkrebshilfe mache. Jeder, der mitfährt, zahlt zehn Cent pro Kilometer, und mit Grillstand und Bierbrunnen kommt dann was zusammen. Weil es gut angenommen wurde, haben wir gesagt, wir machen das jedes Jahr.

Und wie hängt die Benefiz-Radtour mit der Tour der Hoffnung zusammen?

Die Tour der Hoffnung gibt es seit 1983, als der Kinderarzt Fritz Lampert aus Gießen und Mitarbeiter der Klinik darauf aufmerksam machen wollten, dass es an Geldern für Forschung und medizinische Geräte fehlt. So entstand die Idee, eine Radtour mit Prominenten zu machen. Unter den zahlreichen Prominenten war auch Georg Thoma, Olympiasieger in der nordischen Kombination. Wir waren damals schon befreundet und er hat mich gefragt, ob ich teilnehme. Der Querfeldein-Weltmeister Klaus Peter Thaler ist auch seit Anfang an dabei. Wir beide sind die einzigen Fahrer, die seit 1983 dabei sind, er als Kapitän und ich als sein Stellvertreter.

Was erwartet die Fahrer und Zuschauer bei der Benefiz-Radtour?

Es werden drei Strecken angeboten: 50 Kilometer bis Binzen und zurück, 100 Kilometer nach Neuenburg und zurück, und die ganz Sportlichen fahren mit mir zusammen 200 Kilometer bis Bahlingen am Kaiserstuhl und zurück. Es sind flache Strecken, nur die 200 Kilometer sind nicht ganz ohne, aber geübte Fahrer schaffen das. Auf dem Oberrheinplatz gibt es einen Bierbrunnen und Grillgut. Alleinunterhalter Harro Einenkel sorgt für Stimmung. Erwähnen möchte ich, dass er kostenlos auftritt und auch die Biergarnituren sowie der Bierbrunnen gesponsert werden.

Wer sind die Helfer hinter der Radtour?

Für die Benefiz-Radtour sind zwölf Helfer im Einsatz. Ich kann nicht jeden einzelnen aufzählen, aber stellvertretend möchte ich meinen Bruder Otmar und meine Frau Verena nennen. Meine Frau ist seit 1984 schon bei der Tour der Hoffnung dabei und mein Bruder ist eine beständige, große Stütze bei allen Veranstaltungen. Wir sind ein eingespieltes Team. Ich möchte mich aber auch bei allen ungenannten Helfern bedanken.

Welcher Betrag kam bei den bisherigen Benefiz-Radtouren zusammen?

Das waren jedes Jahr zwischen 2000 und 2500 Euro. Das sind Einnahmen aus dem Radfahren, aus der Bewirtung und durch Spenden. Ich mache es immer so, dass die Hälfte von dem Geld an den Elternverein in Freiburg geht und die andere Hälfte geht in den großen Topf der Tour der Hoffnung. Der wird bundesweit verteilt, in Deutschland werden 15 bis 20 Kliniken dadurch begünstigt. Für mich ist wichtig, dass Geld auch in der Region verbleibt, damit die Leute wissen, wofür ihr Geld verwendet wird. Bei der Tour der Hoffnung sind schon 33 Millionen Euro zusammengekommen.

Zu Person und Termin