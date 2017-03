Rheinfelden Alois Stöcklin hat eine Passion für Fahrräder und Menschen

Sportlegende Alois Stöcklin setzt seit vielen Jahrzehnten seine Leidenschaft für den Radsport ein, um Bedürftigen zu helfen.

„Ich fahre nicht wegen der Gesundheit Rad. Nicht um reich zu werden, es gab nie irgendwelche Gelder. Ich fahre nicht, um bekannt zu sein. Ich fahre, weil ich Freude an der Bewegung habe!“ So erklärt Alois Stöcklin seine Passion fürs Radfahren. Heute fährt er ganz vorne im Radsportverein Rheinfelden und eines ist sicher – er ist „bekannt wie ein bunter Hund“. Das sind die Worte des stellvertretenden Vorsitzenden Eberhard Sutter, der anlässlich der 50-jährigen Mitgliedschaft seines Vorsitzenden Alois Stöcklin in der Hauptversammlung aus dessen Vereinsvita berichtete.

Alois Stöcklin trat am 1. April 1967 als 18-Jähriger in den Radsportverein Rheinfelden ein. Er wollte Rennen fahren, merkte aber bald, dass seine Stärke in der Ausdauer liegt und nicht in den kurzen, schnellen Rennen. So reifte in ihm die Idee, zur Olympiade nach Moskau 1980 mit dem Rad zu fahren. Doch er erhielt keine Genehmigung, auf russischen Straßen mit dem Rennrad zu fahren. Jung und mit viel Energie in den Beinen gab es bald einen neuen Plan. Nach eineinhalb Jahren intensiver Vorbereitung mit seinem Trainer Gerhard Berger, in Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg und nach einem dreiwöchigen Training mit der deutschen Nationalmannschaft für Straßenrennen, startete er das Unternehmen, das ein Highlight seines Lebens werden sollte: Er holte den Langstreckenweltrekord mit sagenhaften gefahrenen 9819 Kilometern.

Alois Stöcklins Frau Verena, sein Bruder Ottmar und viele Freunde waren bei der Organisation behilflich. Er wurde von Mitfahrern unterstützt, es gab Kontrollpunkte, Verpflegung, für jeden Tag einen neutralen Beobachter und auch die Polizei half mit, indem sie täglich den Fahrtenschreiber kontrollierte. Aus dieser Weltrekordfahrt wurde ab 1983 die jährliche Teilnahme an der „Tour der Hoffnung“, einer Benefizfahrt für krebskranke Kinder in Gießen ist. Olympiasieger, Weltmeister und viele bekannte Politiker fahren bei dieser rund 350 Kilometer langen Tour mit. Alois Stöcklin, stellvertretender Kapitän des Rennens, fährt traditionell ganz hinten und schaut nach denen, die Probleme haben. 2009 war dies der damalige Bundespräsident Horst Köhler, sein Sattel war locker. „Die Sicherheitsleute haben die Hände über dem Kopf zusammen geschlagen. Köhler hat alles über den Haufen geworfen und ist wie jeder andere mit einem grünen Trikot mitgefahren“, erinnert sich Stöcklin.

Seit sieben Jahren organisiert der Radsportverein jedes Jahr im Mai eine eigene Benefizradtour für die Kinderkrebshilfe. Start und Ziel ist am Oberrheinplatz. Dort gibt es auch Verpflegung und Live-Musik – und Unvorhergesehenes bei diversen Radrennen, wie ebenfalls in der Hauptversammlung erwähnt wurde. So wurde mit der Hebebühne eine Ampel beschädigt, als die Transparente abgehängt werden mussten, einmal wurde der ganze Platz beregnet, weil das Standrohr für die Anschlüsse am Hydranten beim Abmontieren noch unter Druck stand. „Zuerst habe ich mich geärgert. Jetzt kann ich darüber lachen, und an der nächsten Fasnacht wurden wir schadenfroh besungen“, so Stöcker.

Aufgrund einer Wette trat Alois Stöcklin ohne Pause die 810 Kilometer von Fécamp nach Rheinfelden in die Pedale, dazu brauchte er 30 Stunden. „ Daheim angekommen, war ich völlig überdreht und habe dann lange in meinen Geburtstag hinein gefeiert“, erinnert er sich. Schlappe 30 Stunden brauchten er und sieben weitere Rennfahrer aus dem Verein auch für die Strecke von Hamburg nach Basel, gefahren für wohltätige Zwecke. Noch heute betreut Stöcker die Teilnehmer am Race Across America, einem Rennen, bei dem in Viererteams ohne Unterbrechung 5000 Kilometer in sechs Tagen gefahren werden. Dabei begleiten ihn die Vereinskameraden Ralf Bär und Michael Schell. „Jeder hat seine Aufgaben. Es ist eine sehr stressige Zeit“, meint der 68-Jährige dazu, der noch immer jedes Jahr 10 000 Kilometer mit dem Fahrrad fährt.

Eine Herzensangelegenheit ist für ihn die Hilfe im Freundeskreis Asyl. Für die Flüchtlinge in den beiden Gemeinschaftsunterkünften ist das Fahrrad ein wichtiges Fortbewegungsmittel. Die meisten Räder sind Spenden aus der Bevölkerung, viele davon sind teilweise defekt. Jeden Dienstag können Asylbewerber mit ihren Drahteseln zur Peter-Krauseneck-Straße kommen, dort wird in einer Garage neben der Chrischona-Gemeinde repariert. Und von mehreren Männern und zwei Frauen wird mit viel Liebe Unmögliches möglich gemacht. Alois Stöcklin schraubt am blauen Roller für den kleinen Benjamin. Der Junge geht strahlend mit seinem Spielgerät weg, das zuvor gefährlich wackelte und jetzt wieder verkehrsgerecht ist.