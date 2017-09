Rheinfelden Alles im grünen Bereich: Bürgermeisterin weist Kritik wegen Wahlwerbung zurück

Keinen Grund zur Aufregung sieht Bürgermeisterin Diana Stöcker, die für die Stadt Grünen-Fraktionschef Heiner Lohmann auf seinen Protestbrief an den OB antwortet.

Heiner Lohmann hat eine Beschneidung der Parteien durch Anordnungen des Ordnungsamtes massiv kritisiert. In ihrer, der Presse übermittelten, Stellungnahme hebt Stöcker darauf ab, dass die Verwaltung die politische Willensbildung für „außerordentlich wichtig erachtet und keinesfalls einschränken will“. Deshalb habe sie auch unverzüglich Kontakt mit Süma Maier aufgenommen, um gemeinsam zu überlegen, wie den Parteien während der Märkte-Veranstaltung am 9. September „ein guter Ort für Wahlwerbestände eingeräumt werden kann“. Dabei habe man sich auch von der Überlegung leiten lassen, dass die Parteien in der Veranstaltung nicht untergehen sollen.

Stöcker weist darauf hin, dass im Rahmen der seit Jahren bestehenden Sondernutzungserlaubnis für die Veranstaltung mit verkaufsoffenem Sonntag für Friedrich-, Oberrheinplatz samt Fußgängerzone die Ausweisung des „Wochenmarktgeländes“ vor dem Rathaus im Kastanienpark und damit eine einheitliche Regelung für alle Parteien an diesem Tag gesucht worden sei. Dies „ist unseres Erachtens gelungen“, meint sie.

Die gemeinsame Platzierung aller Parteien an einem Ort ermögliche außerdem, dass die Bürger Wahlprogramme, Aussagen und Vertreter vergleichen können, schreibt Stöcker. Diese Praxis werde auch in anderen Städten praktiziert, denn „ausschlaggebend für die Wahl einer Partei ist sicherlich nicht die Größe und das Design des Wahlstands“.

Vielmehr gehe es doch um die Menschen und das inhaltliche Programm. Vor diesem Hintergrund müsste auch „der professionelle Umgang der einzelnen Parteivertreter“ untereinander und auch mit politischen Konkurrenten „selbstverständlich sein“, teilt die Bürgermeisterin mit.

Von einem Kontaktverbot am Stand mit Passanten wie Lohmann monierte, könne keine Rede sein, heißt es. Der amtlicher Vermerk, den alle Parteien erhalten haben, die Wahlstände beantragen, sei lediglich als Hinweis zu verstehen, um den „respektvollen Umgang in der Kommunikation mit dem Bürger zu betonen“. Damit sei nicht gemeint, dass Parteien mit Bürgern, die den Dialog suchen, diesen nicht führen dürfen. Ein Infostand verstehe sich als ein Baustein von vielen vor der Bundestagswahl.

Aus Sicht der Stadt erweise sich Märkte mit Blick auf das große Wählerpublikum an diesem Tag in der Stadt sogar als günstiger Rahmen. Das Amt für öffentliche Ordnung für sein Handeln anzugreifen, gibt Stöcker an Lohmanns Adresse aber tadelnd weiter, sei unangemessen und in Verbindung mit der AfD-Veranstaltung fehl am Platz.