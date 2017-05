Rheinfelden Alle Wohnungen der Baugenossenschaft in der Wilhelm-Busch-Straße bereits vergeben

Alle Wohnungen der Baugenossenschaft in der Wilhelm-Busch-Straße bereits vergeben

Die Baugenossenschaft Rheinfelden-Wehr realisiert für 2,4 Millionen Euro ein Neubauprojekt in der Wilhelm-Busch-Straße. Die Nachfrage übersteigt das Angebot.

Rund 2,4 Millionen Euro investiert die Baugenossenschaft in das Neubauprojekt in der Wilhelm-Busch-Straße, um mit Mietwohnungen vor allem für junge Familien ein Angebot zu machen. Auf dem Genossenschaftsgrundstück sind inzwischen 16 Wohnungen entstanden in zwei Gebäuden. Das erste Haus ist seit April vermietet, im Zweiten sind noch die Handwerker bei der Arbeit. Es soll bis zum August bezugsfertig sein.

Geschäftsführer Erhard Schott erklärt auf Anfrage, dass alle Wohnungen vergeben sind, es aber weitaus mehr Interessenten dafür gegeben habe. In der Regel beträgt die Wartezeit für eine Genossenschaftswohnung rund zwei Jahre. Nach dem Geschäftsprinzip ist die Voraussetzung in der Regel, zuerst Mitglied zu werden. Die Genossenschaft geht mit Rücksicht auf angespannte finanzielle Verhältnisse gerade junger Familien aber pragmatisch vor. Erst bei Einzug müssen die Mieter zu Genossen werden mit einem Pflichtanteil von 700 Euro sowie einem Geschäftsanteil von 175 Euro pro Zimmer, die Einlage wird mit vier Prozent verzinst.

Die Baugenossenschaft Rheinfelden-Wehr verzeichnet mit 430 Mitgliedern steigende Tendenz bei über 230 Wohnungen im Bestand. Die beiden Neubauten bieten jeweils acht Wohnungen im Zuschnitt zwei oder drei Zimmer (maximal 77 Quadratmeter). Der Quadratmeterpreis liegt für die Mieter bei höchstens 8,50 Euro. Staatliche Zuschüsse erhält die Genossenschaft nicht beim Bauen. Wo in der weiteren Zukunft gebaut wird, ist noch offen.