Rheinfelden Alkoholisierter Mann beißt Security-Mann auf dem Narrenmarkt in die Hand

Alkoholisierter Mann beißt Security-Mann auf dem Narrenmarkt in die Hand

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Narrenmarkt in Karsau wurde ein alkoholisierter 34-jähriger Mann vom Sicherheitsdienst festgehalten.

Hierbei schlug er einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gegen den Kopf und biss ihn in die Hand. Da sich der 34-Jährige nicht beruhigen ließ, wurde er von einer Polizeistreife in Gewahrsam genommen und anschließend zum Revier gebracht.Hierbei beleidigte der aggressive Zeitgenosse die eingesetzten Beamten mehrfach. Der in der Schweiz wohnhafte Mann musste eine Sicherheitsleistung erbringen und wurde anschließend von seiner Freundin auf dem Revier abgeholt. Sie schlug sich sogleich auf die Seite ihres Freundes und beleidigte die Beamten ebenfalls.Dies brachte ihr eine Anzeige wegen Beleidigung ein, während ihr Freund noch eine weitere Anzeige wegen Körperverletzung erhielt.