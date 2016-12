Rheinfelden Alkohol an Jugendliche: Testkäufe decken auf

Alkohol an Jugendliche: Testkäufe decken auf

Jugendlichen darf kein Alkohol verkauft werden. Jetzt waren Testverkäufer in der Stadt unterwegs. Ihr Fazit: Alkohol lässt sich immer noch leicht besorgen. Bürgermeisterin Diana Stöcker spricht darüber.

Bei der ersten Aktion in diesem Jahr erhielten die Jugendlichen in 5 von 7 Geschäften Alkohol, eine ernüchternde Zahl. Im November fielen sechs von 16 Geschäften durch. Wie gehen Sie mit dieser Bilanz um?

Wir werden die Aktionen weiterhin regelmäßig zwei Mal im Jahr im Frühjahr und Herbst machen, um damit Verkäufer und Mitarbeiter zu sensibilisieren. Das Ergebnis ist noch nicht befriedigend, auch wenn es einen ersten Erfolg gibt. Wir möchten erreichen, dass kein einziges Geschäft an Jugendliche Alkohol verkauft. 62,5 Prozent der Geschäfte haben es zuletzt richtig gemacht. Der Prozentsatz, der es nicht richtig gemacht hat, ist dennoch zu hoch. Ziel muss sein, dass sich jeder daran hält.

Wie reagieren Verkäufer,wenn sie erwischt werden?

Es werden meist Entschuldigungen oder Ausreden benutzt, wie ich habe mich getäuscht oder der Jugendliche sah älter aus. Dies zeigt aber, dass das Bewusstsein da ist, etwas falsch gemacht zu haben. Bei einem Testkauf etwa wurde nicht nach dem Alter gefragt, aber der Ausweis verlangt. Als Antwort, warum dann doch verkauft wurde, hieß es, dass der Verkäufer das Alter falsch berechnet habe. In zwei anderen Fällen wurde das Alter und der Ausweis erfragt, nach Verständigung mit einer Kollegin fand jedoch ein Verkauf statt. In drei Fällen wurden weder Alter noch Ausweis verlangt. Das Bußgeld zahlt nie der Markt, sondern der Mitarbeiter, der falsch gehandelt hat, 150 Euro sind viel Geld für ihn oder sie. Wenn man den Nachweis der Fortbildung leistet, zahlt man 100 Euro.

Waren es die gleichen Geschäfte, in denen die Testeinkäufe stattfanden?

Es sind nahezu die gleichen.

Decken sich die Rheinfelder Erfahrungen mit denen der anderen Städte?

Es ist wie in Weil am Rhein und Lörrach. Nur dort wird bei ähnlicher Quote von Erfolg gesprochen. Wir machen die Kontrollen nicht zum Selbstzweck, sondern um die Jugend zu schützen. Auch bei Veranstaltungen ist das Thema wichtig. Als Stadt weisen wir jeden Veranstalter auf den Jugendschutz beim Alkoholausschank hin und es gibt bei Festen auch Kontrollen. Wir warten mit dem Bußgeld bis nach dem Seminar.

Die Kontrolleinkäufe erfolgen in Zusammenarbeit mit städtischem Ordnungsamt, Polizei und Villa Schöpflin, die Suchtberatung macht. Werden die Problemfälle dann dort auch geschult?

Für die Verkäufer in den Geschäften gibt es ein Infoblatt und es wird ein Termin für eine Fortbildungsveranstaltung mitgeteilt. Wir warten mit dem Bußgeld bis nach dem Seminar ab. Wenn man dabei war, zahlt man nur 100 Euro.

Welche weiteren Möglichkeiten sehen Sie, um die Situation so weit zu verbessern, dass das Verkaufspersonal die Brisanz der Problematik erkennt?

Durch diese Aktionen erwarten wir schon, dass Geschäfte und ihre Mitarbeiter sensibilisiert werden. Das Bußgeld von 150 Euro ist auch empfindlich, das spricht sich herum. Der Person, die es einmal gezahlt hat, passiert es kein zweites Mal. Aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Viele Jugendliche sehen älter aus als sie sind, deshalb ist es wichtig, sich zur Sicherheit immer den Ausweis zeigen zu lassen. Auch den Jugendlichen sollte es am Herzen liegen, mit dem Thema Alkohol sensibel umzugehen. Die älteren sollten sich nicht ärgern, wenn sie den Ausweis vorzeigen müssen.

Mit den Festtagen und dem Jahreswechsel greifen auch Jugendliche beim Alkohol zu. Macht Ihnen das Sorge?

Es kommt auch auf den verantwortungsvollen Umgang der Eltern an. Sie sollten sich ihrer Vorbildfunktion für ihre Kinder bewusst sein. Alkohol ist eine gesellschaftlich anerkannte Droge, deshalb machen sich über seine Auswirkung durch übermäßigen Konsum die wenigsten Gedanken. (ibö)

Zur Person

Diana Stöcker (46) ist seit September 2015 Bürgermeisterin der Stadt. Sie zuständige Dezernentnin für Soziales, Öffentliche Ordnung und Kultur.