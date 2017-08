Rheinfelden Aktionen in luftiger Höhe: Grenzüberschreitende Brückensensationen vom 18. bis 20. August

Am übernächsten Wochenende ist es wieder so weit: Bei der elften Auflage der Brückensensationen zeigen internationale Straßenkünstler ihre atemberaubenden Kunststücke. In diesem Jahr geht es übrigens hoch hinaus: Denn der Schwerpunkt liegt auf der Luftakrobatik.

Wer nach dem nächsten Wochenende einen steifen Hals hat, hat alles richtig gemacht: Der Schwerpunkt der elften Brückensensationen liegt auf Luftakrobatik, gleich sieben Gruppen werden die Besucher in dieser Kategorie während der drei Tage unterhalten. Aber auch am Boden hat die Auflage nach dem Jubiläum vieles zu bieten, wie beim Pressegespräch am Mittwoch deutlich wurde.

2016 fanden die zehnten Brückensensationen statt – in diesem Jahr könnten die beiden Städte somit zehn Jahre grenzüberschreitendes Straßenkunstfestival feiern. „Alles eine Frage der Mathematik“, so Kulturamtsleiter Claudius Beck, der mit seiner Schweizer Amtskollegin Brigitte Brügger fürs Programm verantwortlich ist. Dass sich dieses kein bisschen hinter dem des Jubiläums verstecken muss, findet auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. „Beim Durchblättern habe ich keinen Unterschied gefunden.“

Zwischen Freitag, 18. August, und Sonntag, 20. August, werden 26 Künstler und Ensembles aus 16 Nationen insgesamt 76 Shows zeigen. Wie gewohnt werden Spielorte auf beiden Seiten des Rheins bedient, die Brücke bekommt in diesem Jahr allerdings mehr Aufmerksamkeit. Dieser Wunsch wurde Beck von den Besuchern nahegebracht.

Und so wird zum Beispiel am Samstag das Theater Allegro die Show „Otto Baron von Tounix“ dort spielen. An einem rund fünf Meter großen Heißluftballon hängt der Baron, gesteuert von Victor Kucera, der über die Brücke hin- und herlaufen wird. „Vor allen Dingen nachts ist das malerisch“, so Beck. Außerdem wird Schausteller Georg Traber über dem Rhein ins Affenkostüm schlüpfen und 40 Minuten mit dem Publikum interagieren – als Wärter und Tier zugleich.

Traber wird auch den Akrobatikschwerpunkt bedienen und während gut dreieinhalb Stunden ein acht Meter hohes Gestell aus dünnen Eschenstäben bauen, an dem er sich selbst kontinuierlich in die Höhe schwingt. Den Höhepunkt in diesem Bereich setzt aber die Gruppe Omnivolant. Auf dem Brückenplatz vorm Inseli werden die fünf Akrobaten ein 15 Meter hohes Trapez aufbauen und in schwindelnder Höhe ihre waghalsigen Kunststücke zeigen. „Ich habe das kürzlich ausgemessen und hoffe, der Boden ist eben“, so Beck. Ob’s klappt, werde sich erst am nächsten Wochenende zeigen. Neben den Akrobaten werden wieder verschiedene Straßenkünstler aus Theater, Comedy und natürlich Musik die beiden Städte bevölkern.

So wird etwa am Samstag die „dienstälteste Ska-Band“ Kalles Kaviar auf der Bühne am Inseli spielen. „Da gibt’s fetten Sound“, so Brigitte Brügger. Sie freut sich ganz speziell auch auf den Circus Maus. Der Tiertrainer Heini Gugelmann nutzt die natürlichen Verhaltensweisen von Hund, Katze, Huhn und Co, um eine professionelle und wunderbare Show zu zeigen, wie Brügger meint.

Eine Besonderheit im Bereich Schauspiel wird das N.N. Theater Köln am Samstag im Oberen Salmeggpark zeigen. Das Ensemble, das Beck schon seit zehn Jahren nach Rheinfelden holen wollte, verarbeitet Fritz Langs sozialkritischen Stummfilm „Metropolis“ auf ernsthafte, aber eben auch unterhaltsame Weise. Wie in den Jahren zuvor wird das Festival keinen Eintritt kosten. „Wir wollen das Angebot niederschwellig halten“, sagte Béa Bieber, Stadträtin und tätig im Ressort Kultur, Jugend und Sport. Neben den Budgets der beiden Städte fungiert die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden als Hauptsponsor. „Das größte Engagement in Rheinfelden“, wie Vorstandsvorsitzender André Marker erklärte. Würde das Festival Eintritt kosten, würde es das besondere Flair verlieren, so Marker, der aselbst nicht in den Genuss der Brückensensationen kommen wird. „Ich muss meinen Urlaub das nächste Jahr anders nehmen.“

Würden sich Städte und Sparkasse nicht finanziell engagieren, müsste man Eintrittsgelder in Höhe von zehn Euro erheben, schätzt Beck. So aber können die Besucher freiwillig spenden, 8000 Euro kamen beim letzten Mal zusammen.

Dass beide Städte ihre Budgets getrennt verwalten, hat im Übrigen besonders Brügger in diesem Jahr zum Lachen gebracht. Denn als sie Traber für seine Turmbau-Nummer verpflichten wollte, sagte der ihr ab. Er sei schon von einem Claudius Beck gebucht worden, so seine Begründung. Brüggers Erwiderung: „Das ist wunderbar. Dann treten Sie auf und ein anderer zahlt die Gage.“

Brückensensationen

Die elften Brückensensationen beginnen am Freitag, 18. August, um 20 Uhr mit einem Konzert der Band Neoländler bei der Schifflände. Am Samstag startet das Programm um 14 Uhr und endet gegen 23 Uhr. Am Sonntag geht’s um 13 Uhr los, das Ende des Festivals bestreiten um 18.30 Uhr beim Brückenplatz vorm Inseli Martien & Roy Groeneveld mit einem Konzert auf dem Riesen-Xylophon. Im Park beim Haus Salmegg finden Kinder mit einem verrückten Musikkarussell und geheimnisvollen Hauben Unterhaltung. Gastronomische Angebote gibt’s zum einen in der Rheinbrückstraße, zum anderen auf Schweizer Seite in der Riverside Bar an der Schiffslände. Das Programm liegt öffentlich aus oder ist auch online zu finden auf der Internetseite www.rheinfelden.de Die Spielorte: Platz Salmegg, Salmegg-Park, Am Zoll, Brücke, Brückenplatz, Inseli und Schifflände