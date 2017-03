Rheinfelden Aktien steigen für die Teilnehmer des Planspiels Börse der Sparkasse

Gleich vier Teams vom Georg-Büchner-Gymnasium aus Rheinfelden belegen die vorderen Plätze beim Planspiel Börse der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden.

Beim Planspiel Börse der Sparkassen haben 36 000 Teams aus ganz Europa mitgemacht. Aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden beteiligten sich 147 Teilnehmer in 48 Teams. Gleich vier Teams vom Georg-Büchner-Gymnasium belegen die vorderen Plätze. In der Depotwertung aller Teams kamen die „Dachsjäger“ aus Niederdodeleben auf den ersten Platz. Das fiktive Startkapital von 50 000 Euro konnten sie in zehn Wochen auf 69 250 Euro steigern.

Auch die Ergebnisse aus dem Geschäftsbereich der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden können sich sehen lassen. „Das gab‘s auch noch nicht, dass alle Teams aus einer Schule und von einer Lehrerin kommen“, sagte Janine Strauss von der Sparkasse bei der Siegerehrung. Vier Preise hatte die Sparkasse an die erfolgreichsten Jung-Broker, also Wertpapierhändler, in ihrem Geschäftsbereich zu vergeben und alle vier gingen an Teams des Georg-Büchner-Gymnasiums. „Wir haben Charts-Analysen gemacht und überlegt, welche Aktien berechenbar sind“, so Daniel Bojti vom Siegerteam „Broker Boys“, die nach den zehn Wochen einen Depotwert von 54 731 Euro erreicht hatten. Zum Team gehören noch Moritz Soldo und Philipp Graser.

Den zweiten Platz belegte das Team Koala mit einem Depotwert von 52 875 Euro und den dritten Platz machte die Gruppe Supernatural mit 52 294 Euro. Das Team mit der nachhaltigsten Depotentwicklung wurde ebenfalls mit einem Preis belohnt. Das Team Wallstreet konnte ein Plus von 1190 Euro verzeichnen. Alle Teams bekamen von der Sparkasse Geld- und Sachpreise. Die Schüler gehören alle der neunten Klassenstufe an. Auch die Auszubildenden der Sparkasse konnten am Planspiel teilnehmen, wie Ermir Blum, Azubi im zweiten Lehrjahr, erzählte. Seine Gruppe war allerdings nicht so erfolgreich und verzeichnete aufgrund von „unüberlegten Käufen“ einen Verlust von 2000 Euro. Andere Azubi-Gruppen im Geschäftsbereich hätten aber bis zu 3000 Euro Gewinn gemacht.

Fabian Schocke vom Team Wallstreet erklärte das Vorgehen: „Jeder hat fünf Aktien ausgesucht, von denen er meinte, dass sie Gewinn machen könnten, und dann haben wir uns besprochen und die gekauft, die uns allen gefallen haben.“ Die Aktienentwicklung behielten die Teams gelassen im Auge und haben sich eher nur in der Schule ausgetauscht. Entscheidungen wurden in der Gruppe besprochen. Auf das Ergebnis können alle vier Teams stolz sein.