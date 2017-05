Rheinfelden Akkordeonorchester unternehmen musikalische Reise zu Elvis Presley

Die Spielgemeinschaft aus Akkordeonorchester Rheinfelden und Maulburg begeistert Zuhörer im Bürgersaal. Soloauftritt von Matthias Matzke aus Trossingen kommt an.

Endlich mal eine Reise durch die USA, ohne an Mr. T. erinnert zu werden. Die Spielgemeinschaft der Akkordeonorchester Rheinfelden und Maulburg hatte sich dieses Thema ausgewählt und gestaltete so am Sonntagabend im Bürgersaal eine sehr unterhaltsame Reise durch das Land mit ausschließlich hörenswerten Stationen. Ob „Summertime“ oder „Elvis Forever“, die „New Orleans Suite“ oder die Erinnerungen an Harry Belafonte und Ray Charles, die überwiegend sehr bekannten Melodien gefielen.

Ideenreich und sauber gespielt war dieses Konzert ein sehr hörenswertes Vergnügen. Dirigentin Daniela Ruta leitete zum zweiten Mal ein Jahreskonzert, sie hatte das Orchester gut im Griff und bedankte sich herzlich bei allen Musikern für ihr Spiel. Ruta gehört sei zehn Jahren dem Verein an. In dieser Zeit war sie nicht nur als Spielerin aktiv, sondern auch in der Jugendarbeit und hatte andere Funktionen im Verein.

Dietmar Fink, Vorsitzender des Akkordeonorchesters Rheinfelden bedankte sich bei weiteren Mitgliedern, die den Verein seit langem unterstützen. „Die Zusammenarbeit in der Spielgemeinschaft hat sich bewährt“, sagte Daniela Ruta, „auf diese Weise erreichen beide kleinen Orchester bessere Möglichkeiten für die Gestaltung der musikalischen Programme.“ Das Orchester spielte alle Titel ohne Pause durch, fügte nach großem Applaus zwei Zugaben an und lud die Besucher dann ein, doch im Saal zu bleiben.

Denn anschließend gastierte Matthias Matzke, ein junger Akkordeonspieler aus Trossingen. Der talentierte Musiker überraschte mit seinem virtuosen Auftritt und begeisterte er nicht nur Freunde der Musik, sondern auch die aktiven Musiker und Sachverständigen. Mit Blues und Swing stieg Matzke in sein Programm ein, spielte dann ein „schräges“ Stück, wie er es selbst bezeichnete, und wechselte auf das Digitalakkordeon. Zur Einstimmung begeisterte er mit einer traurigen Mundharmonika, einem klagenden Banjo und natürlich Akkordeonklängen, alles gleichzeitig live gespielt. Anschließend erinnerte er an Benny Goodman und seine Band. Mit diesem Programmteil ermöglichte das Akkordeonorchester Rheinfelden den Einblick in eine neue Welt dieser Musik. Stürmischer Beifall war der Dank für dieses außergewöhnliches Gastspiel.