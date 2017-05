Rheinfelden AfD hält an Wahlkampfauftritt in Rheinfelden fest

AfD hält an Wahlkampfauftritt in Rheinfelden fest

Sollte die Stadt die Genehmigung für die Veranstaltung am 17. Juni zurückziehen, kündigt die AfD rechtliche Schritte an.

Für den Kreisvorstand der AfD teilt Wolfgang Fuhl als Bundestagskandidat in einer Presseerklärung mit, dass der Wahlkampfauftakt mit dem stellvertretenden Parteichef Alexander Gauland, ihm und einem weiteren „Überraschungsredner“ am 17. Juni geplant worden sei, ohne dass bekannt gewesen sei, dass am selben Tag das Cityfest in der Innenstadt stattfindet.

Nichtsdestotrotz, erklärt Fuhl für die AfD, wolle die Partei „an unserer friedlichen Wahlkampfveranstaltung“ festhalten. Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass die Gemeinderatsfraktion der Grünen die Veranstaltung zu verhindern versuche, habe der AfD-Kreisverband einstimmig beschlossen, rechtliche Schritte zu gehen, falls die Stadtverwaltung die Veranstaltungsgenehmigung zurückziehe. Dabei werde auch nicht der Weg zum Verwaltungsgericht gescheut, heißt es.