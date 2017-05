vor 2 Stunden Verena Pichler und Ralf H. Dorweiler Rheinfelden AfD eröffnet Wahlkampf am Hochrhein parallel zum Cityfest.

Während sich in der Innenstadt die Karussells drehen, wird Alexander Gauland von der AfD am 17. Juni im Bürgerssal eine Rede halten. Was Entscheidungsträger aus Rheinfelden dazu sagen und ob die Veranstaltung nicht hätte verhindert werden können, lesen Sie hier.