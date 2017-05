Rheinfelden AfD besteht auf den Bürgersaal für Wahlveranstaltung

Die AfD lehnt das Angebot der Stadt ab, ihre Wahlveranstaltung zum Campus zu verlegen, und kündigt einen professionellen Sicherheitsdienst an.

Der Kreisvorstand der AfD ändert seinen Kurs nicht. Der Bundestagskandidat für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim teilt am Mittwoch mit, dass der Kreisvorstand beschlossen habe, „am Bürgersaal als Veranstaltungsort“ am 17. Juni festzuhalten. Damit sind die Bemühungen der Stadtverwaltung als gescheitert zu betrachten, die AfD außerhalb des Cityfestareals unterzubringen. Diese Lösung hat die Verwaltungsspitze mit OB Klaus Eberhardt im Gemeinderat vorgeschlagen, um der Problematik zu entgehen, dass der AfD-Auftritt Gegendemonstrationen auf den Plan ruft, die das Cityfest im Rathausbereich stören.

Wie Fuhl per Pressemitteilung erklärt, wird die AfD den Bundestagswahlkampf mit dem Kandidatenduo Alexander Gauland und Alice Weidel am Hochrhein eröffnen. Der Kreisvorstand „rechnet mit deutlich über 400 Gästen“, teilt er mit und kündigt einen professionellen Sicherheitsdienst an, der im Saal Ordnung hält. Dass Gegendemonstranten ein Platz in der Müßmattstraße zugewiesen wird und der Eingang in den Bürgersaal auf der Rückseite des Rathauses von der Polizei freigehalten wird, finde Zustimmung.

Dass die AfD das Angebot der Verlegung der Veranstaltung in das Campusgelände nicht angenommen haben, bedauert die Stadtverwaltung. In der Pressemitteilung heißt es, dass aufgrund „der eindeutigen rechtlichen Lage“ aber keine Alternative bestehe. OB Klaus Eberhardt kündig für die Zukunft an, mit dem Gemeinderat zu diskutieren, ob die Hallenordnung nach dem Beispiel Gerlingen angepasst wird. Danach muss „bei politischen Veranstaltungen die Teilnahme von Vertretern der Medienberichterstattung gestattet sein“. Auch mit dem Städtetag will er das Thema abstimmen.

Ordnungsamtsleiter Dominic Rago und Siegfried Oßwald als Leiter des Polizeireviers sehen sich angesichts der neuen Entwicklung nicht aufgefordert, ein anderes Sicherheitskonzept zu erarbeiten. Rago erklärt, dass die AfD im Rathaus eine nichtöffentliche Wahlveranstaltung abhalte. Es werden weiter Gespräche geführt mit der Polizei und Märkteveranstalter Süma Dieter Maier zum Cityfest.