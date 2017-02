Rheinfelden Adelhausener Narrenbaum schwankt und bleibt doch stehen

D‘Wölf vom Dinkelberg haben den Narrenbaum in Adelhausen feierlich aufgestellt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Zehn Mann trugen auf ihren Schultern den Baum auf den kleinen Platz zwischen Feuerwehrgerätehaus und ehemaliger Schule. Im Licht der Scheinwerfer und mit Unterstützung eines Traktors errichteten sie den langen Baum unter den Augen einer feiernden Menschenmenge.

Das Narrenbaumstellen findet in Adelhausen noch gar nicht lange statt. D‘Wölf, die einzige Adelhausener Clique, haben diese Tradition aufleben lassen. „Wir machen das seit unserer Gründung 2009“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Max Rütschle. „Vorher gab es kein Narrenbaumstellen.“ Der Musikverein Adelhausen spielte feierlich auf. Rütschle ließ sich mit einem Helfer in der Schaufel des Traktors hochfahren. Als finalen Akt schraubten sie das Schild der Wölfe am Narrenbaum fest.

Mit Schnaps stießen die beiden Wölfe an. „Jetzt kippen wir einen auf den Baum und hoffen, dass er stehen bleibt“, meinte Rütschle angesichts des Windes und des starken Schwanken des Baumes. Der Musikverein spielte noch das „Rote Pferd“ und zog dann den Wölfen voran in die Dinkelberghalle. Die dortige Fasnachtsparty stand unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“.