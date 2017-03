In Rheinfelden ist am Freitag der Leitende Schulamtsdirektor des Staatlichen Schulamts Lörrach, Helmut Rüdlin, bei einer Feier in den Ruhestand verabschiedet worden.

„Herr Rüdlin, Goodbye, Ihre Amtszeit ist vorbei. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit“, sangen die Erstklässler der Goetheschule Rheinfelden zur Verabschiedung von Helmut Rüdlin, dem langjährigen Leiter des Staatlichen Schulamts Lörrach, in den Ruhestand. „Das war toll. Ihr habt das Wichtigste eigentlich schon gesagt“, scherzte zu Beginn Schulamtsdirektorin Katharina Haag, die ihrem scheidenden Chef eine lange, aber kurzweilige Feier organisiert hatte.

Haag hatte Weggefährten und Vertreter von Schulen und Gemeinden zusammengetrommelt. Viele von ihnen ließen es sich nicht nehmen, Helmut Rüdlin ihren Respekt und Dank entgegenzubringen. Thomas Hecht, Abteilungspräsident für Schule und Bildung am Regierungspräsidium, erzählte Anekdoten aus Rüdlins 42 Berufsjahren im Schuldienst und in der Behörde. „In jedem Abschnitt liegt ein neuer Anfang“, schloss Hecht seine Ausführungen und begrüßte Hans-Joachim Friedemann als neuen Leitenden Schulamtsdirektor, der genau wie sein Vorgänger Rüdlin Sonderpädagoge ist.

Der Waldshuter Landrat Martin Kistler, der stellvertretend für seine Lörracher Amtskollegin Marion Damman sprach, erinnerte, dass es Rüdlin zu verdanken sei, dass es in beiden Landkreisen inzwischen sieben Gemeinschaftsschulen gibt. Außerdem habe er die „Einführung des inklusiven Schulangebots vehement gefördert“. Dass nach der Neustrukturierung des Schulamtsbezirks Lörrach zum Standort wurde, sei aus Waldshuter Sicht hingegen „suboptimal“, sagte Kistler, der sich eher Rheinfelden als Basis hätte vorstellen können.

Dort, auf dem Schulcampus, fand immerhin die Verabschiedung von Helmut Rüdlin statt. Der gebürtige Markgräfler lebt seit vielen Jahrzehnten in der Stadt am Hochrhein. Der Hausherr, Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, lobte Rüdlin als kompetenten Ansprechpartner für die Kommunen: „Er kannte die Situationen der Schulen vor Ort aus dem Effeff.“ Nach weiteren Ansprachen und musikalischen Beiträgen von Schülern und Lehrern aus dem Schulamtsbezirk trat schließlich der Verabschiedete selbst ins Rampenlicht. „Es hat jetzt 42 Jahre gedauert, bis ich endlich mal das letzte Worte habe“, sagte er lachend und bedankte sich bei seinen Schulamtskollegen auf ganz besondere Art: „Wenn ich einen Kader für eine Fußballmannschaft aufstellen müsste, wärt Ihr alle dabei.“ An seine Frau Ursula, die im Sommer in Ruhestand geht, sagte Helmut Rüdlin gerichtet: „Dann starten wir beide durch.“ Den passenden Schlussakkord der Feier setzte Stephanie Pönitz, Lehrerin an der Schule am Hochrhein in Tiengen, mit einer Liedzeile von Rüdlins Lieblingssänger Frank Sinatra: „I did it my way.“





Weggefährten über Helmut Rüdlin Sönke Asmussen, Ministerialrat: „Du bist ein Netzwerker für die Sache. Da war nie etwas für Dich persönlich dabei.“

Stationen von Helmut Rüdlin

Thomas Hecht gab humorvolle Einblicke in die Personalakte des Schulamtschefs.