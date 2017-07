Rheinfelden Abschied von Klaus Weber: Der "Pestalozzi vom Dinkelberg" geht in Ruhestand

Abschied von Klaus Weber: Der "Pestalozzi vom Dinkelberg" geht in Ruhestand

Klaus Weber war seit 1989 Lehrer und seit 2004 Rektor der Christian-Heinrich-Zeller Schule in Karsau – jetzt wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

Seit 1989 hat Klaus Weber als Lehrer an der Christian-Heinrich-Zeller-Schule gearbeitet, die vergangenen 13 Jahre leitete er sie. Am Dienstag wurde er in den Ruhestand verabschiedet und die vielen teils sehr persönlichen Grußworte zeigen: Er hat seinen Job sehr gut gemacht.

Voll war’s in der Sonnenrainhalle, denn zur Verabschiedungsfeier waren zahlreiche Lehrer, Elternvertreter, Schulleiter, Vertreter von Karsauer Vereinen, Ortschaftsräte und Vertreter der Stadtverwaltung gekommen. Da Weber im vergangenen Schuljahr kommissarisch auch die Leitung der Schule am Heidenstein in Schwörstadt übernommen hatte, waren auch Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat sowie das dortige Kollegium gekommen.

Vor der Bühne sangen alle 120 Grundschüler für ihren Rektor das Schullied und ein eigens für ihn geschriebenes Stück. „Du gehst jetzt in Rente; nun beginnt dein großer Traum. Du gehst jetzt in Rente; wirklich wahr, wir glauben es kaum. Du gehst jetzt in Rente; für dich ist das richtig schön. Doch eines ist uns klar: Hier war es wunderbar, das wirst du auch bald sehen.“

An der Rückwand der mit Karsau-typischen Bienen dekorierten Bühne prangte ein Klaus-Weber-Schriftzug, zu dem die Viertklässler buchstabenweise erklärten, wofür Weber für sie stand. Das letzte R von Weber stand natürlich für Rektor und Ruhestand zugleich. Die Bläserklassen 3 und 4 spielten für Weber und dann verließen die Schüler winkend die Verabschiedungsfeier, viele umarmten den Rektor zum Abschied.

Den offiziellen Teil umrahmten Sängerin Andrea Markoni und Uwe Tittmann auf der Gitarre, und spielten Lieblingsstücke von Weber, etwa „Let it be“ von den Beatles und „Über den Wolken“ von Reinhard Mey. Schulrätin Regina Höfler führte aus, dass Weber 1976 sein erstes Staatsexamen mit Auszeichnung bestanden und seine erste Stelle in Minseln angetreten hatte. 1989 war er nach Karsau versetzt worden, wo er 1991 Konrektor und 2004 Rektor wurde.

Der Pestalozzi vom Dinkelberg

„In der Liga der außergewöhnlichen Schulleiter spielst du ganz oben mit“, schloss Höfler in Anlehnung an einen Hollywood-Film. Hanspeter Brugger, Rektor der Schillerschule, überbrachte die Grüße der Rheinfelder Schulleiter und adelte Weber für sein ganzheitliches Wirken als den „Pestalozzi vom Dinkelberg“. „Ich hoffe, dass du mit diesem Titel in die Analen der Stadtgeschichte eingehen wirst“, so Brugger.

Für die Stadt sprach Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der hoffte, dass „der Aderlass an Rektoren“ nun zu Ende ginge. „Karsau als Schulstandort macht keine schlechte Figur. Das ist sicherlich auch das Ergebnis der Arbeit von Klaus Weber“, so Eberhardt.

„Ich bin total überrascht. Ihr habt meine Erwartungen voll übertroffen“, meinte Weber, der nach jedem Grußwort auf die Bühne kam, um auf den Redner direkt einzugehen. Von den zahlreichen Geschenken schien ihn eines besonders zu rühren: Ein Weinglas mit eingraviertem Pinsel, Notenschlüssel und Namen der Schule, welches ihm Tanja Salzmann vom Förderverein überreichte.