Rheinfelden Abschied vom Tutti-Kiesi-Mann  Frieder Kaltenbach geht in Ruhestand

Frieder Kaltenbach hat zehn Jahre die Kinder- und Jugendeinrichtung geleitet. Vor seinem Eintritt in den Ruhestand zieht er in unserem Interview Bilanz.

Herr Kaltenbach, man sagt, die Arbeit mit Kindern hält jung. Können Sie das bestätigen?

Voll und ganz! Kinder sind unheimlich begeisterungsfähig, das steckt an. Sie sind neugierig, wollen alles selber ausprobieren. Von den Kindern habe ich am meisten gelernt.

Viele Jahre haben Sie in Rheinfelden eine verantwortungsvolle Aufgabe zum Wohle und zur Freude unzähliger Kinder und Jugendlicher erfüllt. Wie sind Sie dazu gekommen?

Ich bin der typische Quereinsteiger. Zunächst habe ich Industriekaufmann gelernt, denn es war vorgesehen, dass ich in das elterliche Unternehmen (Landmaschinentechnik) einsteige. Weil ich immer schon einen grafischen Beruf erlernen wollte, habe ich zwei Jahre die Kunstgewerbeschule in Basel besucht. 1978 kam dann das Angebot, der Dieter-Kaltenbach-Stiftung beizutreten. Zwei Jahre lang wollte ich es in der Stiftung ausprobieren, und wenn es nicht funktioniert, wieder in die Maschinenfabrik zurückgehen. Aber es hat ja geklappt.

Die Arbeit mit jungen Menschen kann bereichernd, aber auch anstrengend sein. Was hat Sie trotzdem immer wieder angespornt?

Anstrengend war eher das Drumherum, etwa den unterschiedlichen Erwartungen von Eltern, Kommune, Geldgebern und Stiftung gerecht zu werden. Das war nicht immer einfach. Der Ansporn war, dass ich immer wieder auf Neues reagieren und neue Ideen entwickeln konnte. Mir hat es gefallen, mich auf diese Weise zu entwickeln, schließlich wächst man an seinen Aufgaben.

An welche Momente erinnern Sie sich besonders gerne?

Da fällt mir ganz vieles ein. Sehr beeindruckt hat mich, welch starkes Vertrauen Kinder in einen setzen. Dem gerecht zu werden, war mir stets ganz wichtig. Es war immer ein schönes Erlebnis, wenn wie beim Sommerferienprogramm der Tag mit 110 Kindern beginnt. Das sieht man nur erwartungsvolle, strahlende Gesichter. Diesen Moment werde ich auch nicht vergessen: Einmal bin ich auf dem Heimweg an einer Gruppe Kinder vorbeigekommen, die gerufen hat: Da läuft ja der Tutti-Kiesi-Mann!

Das Engagement der Dieter-Kaltenbach-Stiftung im Kulturpark Tutti-Kiesi hat durchaus Erfolgsgeschichte geschrieben. Halten Sie es für ausbaufähig?

Ich würde eher entwicklungsfähig sagen. Das heißt: Weiterhin behutsam mit dem bestehenden Platz umgehen, sich anpassen und intensivieren. Wichtig sind auch die Highlights in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt, bei denen der ganze Park mit einbezogen wird und eine verlässliche Grundlagenarbeit. Wie bei unserem „Bauplatz“ fangen wir immer wieder bei Null an, denn es ist nicht sinnvoll, den ganzen Platz zuzubauen. Das Gelände ist sehr großzügig und das tut allen gut, 100 Kinder und mehr im Ferienprogramm merkt man kaum.

Was wünschen Sie sich für ihren ehemaligen Wirkungsort zum Abschied und welchen Rat wollen Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg geben?

Ich wünsche mir, dass die Unterstützung durch die Stadt auch in Zukunft so positiv sein wird, genauso wie der gute Draht zu den technischen Diensten. Aber auch die fröhliche und engagierte Zusammenarbeit im Team ist eine unerlässliche Voraussetzung in der Zeit des Wechsels. Mit Malte Lindeman steht dem neuen Leiter Alexander Kiel ein erfahrener Mitarbeiter zur Seite, so dass beide neue Ideen entwickeln und umsetzen können. Das Wichtigste ist: Man muss Kinder gerne haben, und sie nehmen, wie sie sind. Sie spüren sofort, wenn das nicht so ist.

Große Unterstützung hatten Sie auch von vielen Mitarbeitern.

Es stimmt, meine Tätigkeit war keine Einzelleistung, sondern stets geprägt von einer guten Zusammenarbeit vieler Leute. Alle haben immer einen offenen Umgang miteinander gepflegt und ich weiß, dass sie sich an ihrem Arbeitsplatz wohlgefühlt haben. Voraussetzung dafür sind Leute, die sich einbringen und selbstständig denken. So war es auch gleich bei meinem Start, als ich die ersten eineinhalb Jahre mit Inge Kaiser-Wegmann unser gemeinsames Konzept umgesetzt und verändert habe. Danach kam Amelie von Crailsheim. Die Künstlerin und Malerin mit einem großen Herz für Kinder hat die Malerwerkstatt aufgebaut. Von ihrem kreativen Umgang mit Farbe haben wir ganz stark profitiert. Anschließend kam Malte Lindeman mit einem sehr guten Gespür für Kinder und handwerklichen Fähigkeiten, die in der Werkstatt und auf dem Hüttenbauplatz gefragt waren.

Werden Sie es künftig ruhiger angehen lassen oder wollen Sie sich weiterhin im sozialen Bereich engagieren?

Ruhestand ist ein schwieriges Wort für mich. Viel lieber sage ich, dass ich mich selbstständig mache, um viele Dinge zu vertiefen, die mich interessieren. Ich möchte mich weiterhin sozial engagieren und wechsle in den Vorstand der Stiftung. Auch möchte ich verschiedene Projekte für Kinder realisieren. Meine Verbindung zu Rheinfelden bleibt auf jeden Fall bestehen, auch weil ich an der Kulturarbeit interessiert bin.

Zur Person

Frieder Kaltenbach ist 64 Jahre und wohnt in Lörrach. Der gelernte Industriekaufmann gehört seit 39 Jahren der vor mehr als 50 Jahren von seinem Onkel gegründeten Dieter-Kaltenbach-Stiftung an, davon zehn Jahre als Leiter der Einrichtung im Kulturpark Tutti-Kiesi.