Rheinfelden Abiturienten des Georg-Büchner-Gymnasiums zeigen Ideenreichtum

Elf Schüler erhielten Preise für besondere Leistungen. Gleich vier gingen bei der Abschlussfeier am Freitagabend an die Jahrgangsbeste Charlotte Pötter, die ihre Reifeprüfung mit einem Notendurchschnitt von 1,0 abgeschlossen hat.

Ideenreich, originell und unternehmungslustig, so präsentierten sich die 64 Abiturienten des Georg-Büchner-Gymnasiums. Gerade weil sie so sind, gelang ihnen auch die Gestaltung ihres Abiballs am Freitagabend so gut.

Die Organisation dieses Abends ist traditionell die Letzt große Aufgabe der Absolventen, Schulleitung und Lehrer sind Gäste, brachten aber ein sehr gewichtiges Gastgeschenk mit. Das waren nämlich die Abschlusszeugnisse und eine Vielzahl von Belobigungen und Preisen.

In bester Stimmung eroberten die Jugendlichen des Abschlussjahrgangs gleich zu Beginn die Bühne und begrüßten die etwa 400 Gäste, dazu gehörten Eltern, Freunde und etliche Absolventen aus den Jahren zuvor. Den musikalischen Auftakt gestaltete die Abi-Band, sie bestätigte, dass am Gymnasium neben Formeln und Texten auch unterhaltsame Vielseitigkeit zur Bildung gehört. Etwas sachlich wurde es dann, als Stadträtin Hannelore Nuss in Vertretung des Oberbürgermeisters den Jugendlichen zum Abschluss gratulierte. Mit Blick auf die in der Stadt angesiedelte Industrie wies sie darauf hin, dass solche Abschlüsse der erste Schritt für künftige hochqualifizierte Fachkräfte sind. Schulleiter Volker Habermaier griff die Vielfalt der achtjährigen Gymnasialzeit auf: „Manche von Euch sind einfach durch die Schulzeit durchmarschiert, hatten viel Freude zum Lernen und die Welt zu verstehen. Andere haben Höhen und Tiefe erlebt, mancher ist vielleicht fast gescheitert,“ sagte er.