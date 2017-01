Rheinfelden ARD-Quizshow Gefragt  Gejagt: Karsauer stellt sich dem Rate-Jäger

Ralf Sukenik ist bei der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ dabei. Die Ausstrahlung der Sendung ist am Montag um 18 Uhr.

Nicht mordsmäßig Geld abräumen, sondern sich beweisen, dass er’s noch kann: So fasst Ralf Sukenik seine Motivation zusammen, an der TV-Quizsendung „Gefragt – Gejagt“ teilzunehmen. Besonders vorbereitet hat sich Sukenik für die Sendung nicht, sondern setzt auf sein breites Allgemeinwissen. Damit war er schon bei „Wer wird Millionär?“ erfolgreich.

Die Quizsendung Gefragt – Gejagt mit Moderator Alexander Bommes läuft seit 2015 im Vorabend-Programm der ARD. Das britische Original „Chase“ gibt’s seit 2009. „Als immer mehr Quizsendungen ins Fernsehen gekommen sind, hab’ ich gedacht, da kann ich noch mithalten“, erzählt Sukenik (Jahrgang 1966). Immerhin war er vor zehn Jahren schon Kandidat bei „Wer wird Millionär?“ und dabei sogar recht erfolgreich. Die Teilnahme damals kam für Sukenik im richtigen Moment, da er seinen Arbeitsplatz als Masseur und medizinischer Bademeister aufgrund der Insolvenz des ehemaligen Kurzentrums in Bad Säckingen verloren hatte. „Bei Jauch stand ich auch wegen meines Arbeitsplatzverlust bis unter den Scheitel voll mit Adrenalin.“

In Gefragt – Gejagt tritt ein Team aus vier Kandidaten an. Jeder bekommt in Schnellraterunden je 500 Euro für eine richtige Antwort. Diese Summe muss er gegen einen Jäger verteidigen. Und in der Finalrunde müssen die Kandidaten ihren Gesamtbetrag erneut gegen einen der vier Jäger verteidigen. Die Jäger sind alle Mitglieder der deutschen Quiznationalmannschaft und nehmen an internationalen Wettbewerben teil. Dass ein Team gegen einen Jäger besteht, ist alles andere als selbstverständlich.

Sukenik, der seit 1995 in Karsau lebt, hatte sich im Frühsommer 2015 beworben und schon vier Wochen später fand das Casting statt. Allerdings bekam er dann die Info, dass er aktuell nicht berücksichtigt werde. Im August kam für ihn überraschend die Anfrage, wann er Zeit für eine Aufzeichnung hätte. „Dann kam die Meldung, dass ich am 21. September dem Jäger gegenüber stehe.“

Morgens sind Sukenik und Ehefrau Cornelia, die im Publikum saß, nach Hamburg geflogen. Abends wurden sie im Hotel abgeholt. „Ich kann gar nicht sagen, wo die Studios sind. Wir sind lange durch den Feierabendverkehr gefahren. Die Studios waren in einem Industriegebiet“, erklärt Sukenik, der vor der Ausstrahlung noch nicht allzu viel verraten darf. „Jeder hatte eine eigene Garderobe. Dann ging es in die Maske. Man wurde nochmal auf die Sendung vorbereitet, weil es auch Leute gibt, die sich bewerben und gar nichts von der Sendung wissen. Das war alles sehr gut organisiert und lief zügig ab“, erzählt er. Nach der Aufzeichnung sind die Sukeniks noch auf ein Konzertfestival in St. Pauli gegangen. Speziell vorbereitet hat sich Sukenik auch nicht. „Ich habe schon immer Sachbücher zu allen möglichen Themen verschlungen“, erzählt Sukenik, der seit 2014 Standortleiter der Außenstelle Lörrach des Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks ist. „Für mich war auch nicht das Ziel, mordsmäßig viel Geld zu gewinnen, sondern mir zu beweisen, dass ich es noch kann, unter der Vorgabe, mich nicht zu blamieren.“





„Gefragt – Gejagt“ mit Kandidat Ralf Sukenik am 2. Januar um 18 Uhr im Ersten (ARD).