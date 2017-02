Rheinfelden Ärger um gefällte Esche in Karsau

Einige Bürger haben mit Notizen am verbliebenen Baumstumpf ihr Unverständnis, andere ihre Wut darüber zum Ausdruck gebracht.

Die große Esche „am Bänkchen“ oberhalb des Kickplatzes in Karsau am Aussichtspunkt Forststraße/Panoramaweg ist in den vergangenen Tagen gefällt worden. Einige Bürger haben mit Notizen am verbliebenen Baumstumpf ihr Unverständnis, andere ihre Wut darüber zum Ausdruck gebracht. An einer Stelle wurde ein Holzkreuz mit den Lebensjahren 1950 bis 2017 angebracht. Auf einem Zettel stand: „Schade, Schande“ und ein Schimpfwort.

Ortsvorsteher Jürgen Räuber zeigte Verständnis für den Unmut, der „wohl wegen fehlender Hintergrundinformationen“ geäußert wurde. Gleichwohl sei „die Maßnahme aus ortsverwaltungsseitiger Sicht schon alleine aus Gründen der Verkehrssicherungs- und Haftungspflicht gleichwohl plausibel, nachvollziehbar und sicher auch rechtens“. „An dieser Maßnahme führte leider kein Weg vorbei“, sagte Forstrevierleiter Gerd Fricker. Der Baum war laut Pressemitteilung der Stadt vom Eschentriebsterben, einer tödliche Pilzerkrankung, befallen. Als erstes stirbt bei dieser Krankheit die Krone ab.

In der Folge können armdicke Äste ohne Windeinwirkung herunterfallen. Damit besteht die Gefahr, dass gerade an einem so stark frequentierten Sitzplatz Menschen verletzt werden. Eine Entnahme der kranken Äste, wie es bei anderen Baumsorten öfters praktiziert wird, ist bei einer Esche keine Lösung, da diese häufig auch von der Stammfußnekrose befallen ist und als Ganzes umstürzt.