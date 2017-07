vor 1 Stunde SK Rheinfelden 83 Schillerschüler haben das Abschlusszeugnis in der Tasche

Für 83 Schülerinnen und Schüler endete am Donnerstag nach bestandenem Hauptschulabschluss oder Werkrealschulabschluss ihre Zeit an der Schillerschule und der dazugehörigen Außenstelle in Herten.