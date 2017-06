Rheinfelden 825 Jahre Adelhausen: Ein ganzes Dorf in Feierlaune

825 Jahre Adelhausen: Ein ganzes Dorf in Feierlaune

Adelhausen hat am Wochenende sein 825-jähriges Bestehen gefeiert. Falls Sie die Veranstaltung verpasst haben: Hier können Sie alles über das gelungene Straßenfest mit Gewerbeschau nachlesen.

Das Glück des Tüchtigen war auf der Seite des Veranstalters bei der Jubiläumsfeier „825 Jahre Adelhausen“. Eine sehr große Anzahl von Besuchern zog es trotz vieler Konkurrenzveranstaltungen am Sonntag ins Dinkelbergdorf. Sie alle überzeugten sich in den Betrieben vor Ort sowie den Präsentations- und Verkaufsständen, was Adelhausen gewerblich zu bieten hat. Und das ist mehr, als man vermutet. Ein Höhepunkt war die Geburt von Jubiläumskalb „Nobi“.

Oberbürgermeister, Ortschaftsräte, Gemeinderäte und Vereinsvertreter sowie erste neugierige Gäste waren am Vormittag zur Eröffnung mit Rundgang gekommen, zu der Ortsvorsteherin Silvia Rütschle willkommen hieß. Es war das erste Straßenfest im Dinkelbergdorf. „Wir haben ganz bewusst eine andere Art von Jubiläumsveranstaltung gewählt, wir wollen mit dem Straßenfest zeigen, was heute in Adelhausen los ist. Es ist kein Schlafdorf, wo die Menschen tagsüber auswärts zur Arbeit sind und nur die Nacht hier verbringen. Wir haben Betriebe und Ferienwohnungen vor Ort“, machte Silvia Rütschle Werbung für ihre Ortschaft.

OB Klaus Eberhardt lobte: „Die Idee mit der Gewerbeausstellung finde ich hervorragend und zusammen mit der schönen Bilderausstellung im Rathaus, die Horst Kähny konzipiert hat, der Bewirtung und dem Programm, finde ich eine fantastische Konstellation. Adelhausen mit all seinen Facetten. Eine Hand hilft der anderen, mein Respekt.“ Der OB hat mit der Zahl 850 bereits das nächste Datum gesetzt und sagte humorvoll: „Wir freuen uns auf weitere Jubiläen in Adelhausen.“

Neben den Ortsvorstehern aus Degerfelden, Herten, Karsau, Minseln und Nordschwaben war auch Holger Sutter, Ortsvorsteher aus Hüsingen zu Gast. Er freute sich als Nachbar über die Einladung und kündigte an: „Hüsingen ist 50 Jahre jünger als Adelhausen, wir feiern 775 Jahre im nächsten Monat Juli.“

Es gab vieles in Adelhausen zu sehen und zu begutachten, was das Herz begehrte: Autos, handgemachte Seifen, Schnitzereien, Floristik, Kinderkleider, Lebensmittel und natürlich jede Menge Infos, sei es von Jägern oder Heilpraktikern aus dem Dorf. Die größeren Unternehmen wie die Zimmerei Sailer und die Landwirtschaftsbetriebe Kessler und Kähny bildeten die Fixpunkte bei der Gewerbeausstellung, dazwischen verteilen sich die Kleineren auf der Wegstrecke. Die Großlandwirte öffneten die Türen sperrangelweit. Jeder von ihnen hat 120 Kühe, die Besucher konnten sich überzeugen, dass bei High-Tech im Kuhstall artgerechte Tierhaltung stattfindet. Die Kühe, die sich frei in den Ställen bewegen, viel Licht und Luft haben, fühlen sich sichtlich wohl. Dem Verbraucher tat es gut, zu sehen, was für eine vortreffliche Tierhaltung auf den Höfen stattfindet.

Und als am späten Nachmittag in der Kalbungsbucht der Kähny-Ranch ein Kalb live vor den Augen der Zuschauer das Licht der Welt erblickte, war das für alle ein grandioses Erlebnis. „Nobi“ wurde das Jubiläumskälbchen getauft, denn als Geburtshelfer stand der Adelhausener Bürger Norbert Blum zur Seite. „Das war faszinierend, als das Kälbchen dann nach wenigen Minuten auf den Beinen stand, insbesondere für die Kinder, sie sahen so etwas noch nie“, sagte eine Mutter.

In Adelhausen war beim Jubiläumsfest ein grandioses „Wir-Gefühl“ zu spüren und zu erleben. Die hintere Rheintalstraße war in einen großen Festplatz umgestaltet, die Vereine gemeinsam boten eine gute Bewirtung, der örtliche Musikverein spielte erstmals unter dem neuen Dirigenten Gerald Blüss aus Höllstein. „Tolle Atmosphäre, tolles Angebot. Ich frage mich, warum müssen wir einen Dorfplatz neu gestalten. Man hat ihn doch“, stellte Klaus Eberhardt fest. Und auch die Gäste waren voll des Lobes über das Straßenfest, das in Adelhausen zum Jubiläum geboten wurde.