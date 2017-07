Rheinfelden 64 Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums bestehen Reifeprüfung

Das Beste Ergebnis erzielt Charlotte Pötter mit einer glatten 1,0.

Sie haben es überstanden: Die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe zwei des Georg-Büchner-Gymnasiums haben am vergangenen Montag und Dienstag das Abitur mit den mündlichen Prüfungen abgeschlossen. Alle 64 Schüler haben bestanden. Eine Schülerin erreichte sogar den Traumschnitt von 1,0. Unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Albrecht Schmidt vom Hebelgymnasium Lörrach fanden am Montag und Dienstag, 3. und 4. Juli, die mündlichen Abiturprüfungen am Georg-Büchner-Gymnasium statt. Sie Schüler des Abiturjahrgangs 2017 erreichten einen Gesamtnotendurchschnitt von 2,4.

Das beste Ergebnis erzielte Charlotte Pötter mit einer glatten 1,0. Die Preisträger werden bei der Abiturfeier im Bürgersaal am Freitag bekanntgegeben. Neben den Schülern, die den Regelunterricht besucht haben, absolvierten auch vier Schülerinnen des Abendgymnasiums ihr Abitur. Sie bestanden mit einem Schnitt von 2,0.

Die erfolgreichen Absolventen des Jahrgangs 2017 sind: Cemil Akbas, Laura Brödel, Vanessa Brullo, Simon Horst Demel, Tobias Eder, Esma Er, Romina Carmen Flocken, Claire Emily Franke, Selina Katharina Fricker, Carla Sophie Gräber, Paul Granse, Lena Günther, Laura Sophia Gutmann, Kübra Güvercin, Vivien Haas, Elisabeth Miriam Haller, Daniel Hammer, Laura Hermann, Lara Celine Hirtle, Lucas Höferlin, Joscha Robert Holl, Joyce Jung, Hilal Kilic, Kim Klausmann, Calvin Lukas Knobloch, Fabian Sören Kruse, Haminta Kurti, Sujit Jonathan Kuruvilla, Stefania Lamano, Elena Nadine Macke, Luca Marvin Mehlhorn, Noah Valentin Mürle, Yusuf Özarslan, Maria Pekin, Charlotte Pötter, Diana Procenko, David Nicolá Quici, Aurora Rashiti, Sandra Reuther, Senami Rütschlin, Karol Dalexa, Saldana Miranda, Elisa Scarpa Lukas Schitterer, David Schmidt, Nils Schmidt, Anna Maria Schmidt-Brücken, Simon Markus Schmitz, Perihan Sertdag, Alexa Seubert, Jasmin Soldo, Larissa Spettl, Max Stebner, Claudia Steiner, Aileen Stock, Melina Strecker, Katarina Tomic, Chiara Velten, Florentina von Haus, Tim Wachenheim, Sarah Walter, Fabienne Walz, Raphael Wiedemann, Oliver Winter und Cedric Zimmermann.