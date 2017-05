Rheinfelden 50 Jahre Trottoirfest: Das Fest der Feste feiert runden Geburtstag

In 50 Jahren Trottoirfest sind viele Anekdoten zusammen gekommen. Am 18. August erscheinen sie in einem Buch. Hier lesen Sie vor ab ein paar.

Das Fest der Feste bietet eine reichhaltige Fundgrube für Anekdoten. Das wissen die Macher des Jubiläumsbandes 50 Jahre Trottoirfest sehr gut. Ein großes Team arbeitet zusammen mit Stadtarchivarin Sabine Diezinger seit Monaten an Texten und Bildauswahl. Über 260 Fotos wurden aus privaten Quellen und von dokumentierenden Zeitzeugen ausgewählt. 130 Seiten belegen, warum für Rheinfelder am Trottoirfest kein Weg vorbeiführt. Am 18. August wird der Band veröffentlicht.

Der Fassanstich bildet stets den ehrenvollen Auftakt. In der Regel schwingen Oberbürgermeister und Bürgermeister, umrahmt von Blasmusik und Zuschauern den Hammer, bis der Gerstensaft ins Glas zischt. Dabei wurde seit Anbeginn mehr als nur 50 Mal draufgeschlagen. Alt-OB und Ehrenbürger Eberhard Niethammer als langjähriger Kenner der Szenerie kann sich noch gut erinnern, dass ein Fassanstich auch ernsthafte und politische Noten haben kann, wie in einem länger zurückliegenden Bundestagswahlkampf. Damals haben sich gleich zwei Kandidatinnen dafür angeboten und beide durften des politischen Proporzes wegen zapfen: Dorothea Störr-Ritter, heute CDU-Landrätin im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, und Marion Caspers-Merk von der SPD, heute zuständig für das Lotto-Wesen im Lande.

Viel Arbeit hat sich das Team zum Jubiläum gemacht. Tolle Momente aus den Anfängen, als die Latschari noch das „Hotel zur Sau“ betrieben und die Kronenstraße die erste Festmeile abgab mit ihren Buden. Da waren Prominente wie der hessische Unterhalter Heinz Schenk zu Gast, unvergessliche Momente im bunten Kaleidoskop der Erinnerungen. Der Erfolg des Trottoirfestes meint Niethammer bestehe darin, dass „in Rheinfelden das Prinzip funktioniert“ habe, dass Ehrenamtliche zusammen mit der Stadtverwaltung etwas auf die Beine stellen. Das setzt sich bis heute fort und trifft auch auf die Arbeit am Jubiläumsbuch zu.

Gustav Fischer, heute Ehrenvorsitzender des Trottoirfestvereins, lobt die Unterstützung der Stadtverwaltung von Anfang an und die aktuelle Zusammenarbeit mit der Leiterin des Stadtarchivs als ordnende Kraft: „Ohne Frau Diezinger wäre es nicht so gut gegangen.“ Auch die Organisationsabteilung des Hauptamts ist eingebunden zum Layouten. Das Werk geht jetzt inhaltlich in die letzte Runde, jetzt geht es um die Grafik. Der Aufbau des Buches, dessen Titel die Trottoirfestkrone schmücken wird, ist chronologisch. Er beginnt mit den ersten Machern: Narrenzunft, KSV, D’Maximale, Latschari, den Partnerstädten Neumarkt (Südtirol), Fécamp (Normandie), Mouscron (Belgien) und in jüngerer Vergangenheit Vale of Glamorgan (Wales) gehören mit zu den Erfolgsfaktoren des Fests.

Die Städtepartnerschaften prägen den besonderen Charakter für das Rheinfelder Volksfests, auch dies hält der Jubiläumsband fest. Auch in Zeiten knapper Kassen bemühten sich Trottoirfestverein und Stadt, den Leuten die Teilnahme zu ermöglichen, erinnert sich Eberhard Niethammer, der sich stets für die gelebte Partnerschaft in diesem Rahmen eingesetzt hat. Auch 40 Jahre Baden-Württemberg bot sich zum groß feiern an. Der damalige Staatssekretär Peter Reinelt (SPD) hielt die Festansprache und es gab eine Lasershow. Die allerdings fiel nach Niethammers Erinnerung so gut wie ins Wasser, denn „das Wetter war schlecht“. Mühelos lassen sich „drei Stunden Anekdoten erzählen“, merkt Gustav Fischer an.

Im Buch kommen zahlreiche Personen, die mit dem Trottoirfest zu tun haben, zu Wort, auch Stadtammann Franco Mazzi aus der schweizerischen Nachbarstadt. Für Sabine Diezinger hat sich das Stadtarchiv als wertvolle Quelle erwiesen für den historischen Teil. Dass die Geschichte lebendig rüberkommt, dazu tragen zahlreiche alte Aufnahmen von Fotograf Erwin Wehinger bei. Er hat bei keinem Fest gefehlt und als „Auge Rheinfeldens“ viele Szenen mit der Kamera festgehalten. Sie finden sich auf nach Themen geordneten Fotoseiten.

Das Jubiläumsbuch bietet ein Wiedersehen und Nacherleben vergangener Zeiten, zu dem auch private Fotoaufnahmen beitragen. Auch ein besonderer Stand von Ende 1978 gehört dazu. Die Marine-Kameradschaft hat die Gorch-Fock, das Schulschiff der Bundesmarine nachgebaut. „Jeder hat Erlebnisse, die er nicht vergisst“, sagen die Mitarbeiter am Jubiläumsbuch. „Für uns Rhyfelder gibt es nur ein Trottoirfest“, ist sich Männi Rutschmann sicher. Heute lässt sich über manches schmunzeln, das Miteinander aber hat alle zusammengeschweißt.

Dass die Stadtmusik vor langen Jahren die italienische Nationalhymne „vergeigt“ hat, vielleicht den Südtiroler Gästen aus Neumarkt zuliebe, wissen diejenigen, die dabei waren noch gut und noch so manch andere Episode, von denen längst nicht jede erwähnt wird. Doch der Blick geht nicht nur zurück, sondern auch nach vorne. Es findet sich ein Interview mit der Jugend im Buch, die im Vorstand wirkt und anderen, die das Fest hochhalten.

„Es war ein lustiges Schaffen“, fasst Gustav Fischer die monatlichen Sitzungen des Komitees zum Jubiläumsband zusammen. Alle, die jetzt am letzten Schliff arbeiten, sind sich einig: Trottoirfest ist Identitätsgeschichte der Rheinfelder und ein „atmender Organismus“. Und es wird nicht vergessen, dass ursprünglich die Vereine das Fest ins Leben gerufen haben, um ihre Kassen zu füllen, damit sie ihre Vereinsarbeit finanzieren können. Daraus erklärt sich auch das festgefügte Datum fürs Trottoirfest, ruft Eberhard Niethammer in Erinnerung, am ersten Wochenende im September: „Da haben alle Leute noch Geld.“ (ibö)

Die Macher hinterm Buch

Am Jubiläumsbuch 50 Jahre Trottoirfest arbeiten mit: Sabine Diezinger, Alt-OB Eberhard Niethammer, Gerd Senn, Klaus Hahner, Wolfgang Tanzini, Männi Rutschmann, Günther Grether, Peter Schmidt, Werner Linsin, Erwin Wehinger, Heidi und Peter Rombach, Thomas Schmiederer, Gustav Fischer. Das gebundene Buch in Din A5 erscheint am 18. August. Es wird in der Sparkasse vorgestellt, umrahmt von den Latschari. Dazu werden auf Stellwänden viele Bilder vom Fest präsentiert.