Rheinfelden 36-jähriger Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Am Samstagmittag wurde an der Kreuzung B34/Karsauer Straße ein 36-jähriger Rollerfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.

Der 36-Jährige befuhr kurz vor 12.30 Uhr mit seinem Roller die B 34 von Bad Säckingen in Richtung Rheinfelden. Als ein vor ihm fahrender Pkw nach rechts in die Karsauer Straße abbog, überholte er ihn, noch bevor dessen Abbiegevorgang abgeschlossen war.In diesem Moment bog ein Citroen von der Karsauer Straße in die B34 ab, worauf der Rollerfahrer eine Vollbremsung einleitete, um einen Zusammenstoß zu verhindern.Dabei kam er jedoch zu Fall und rutschte gegen den Citroen. Bei der Kollision wurde der Rollerfahrer schwer verletzt. Er wurde vor Ort von Notarzt und Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.Der Roller wurde abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand geringerer Sachschaden. Die Fahrbahn wurde von der Freiwilligen Feuerwehr wegen ausgelaufener Betriebsstoffe mit Bindemittel abgestreut.