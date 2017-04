Rheinfelden 35 Künstler aus beiden Rheinfelden stellen in der Rathausgalerie aus

Ein vielfarbiges Kaleidoskop an Bildern, Skulpturen und Objekten bietet sich dem Besucher der grenzüberschreitenden Ausstellung „Kunst verbindet“ in der Rathausgalerie.

35 Werke von 35 Künstlern aus beiden Rheinfelden sind zu sehen. Bei der Vernissage am Mittwoch nutzten viele Kunstfreunde die Gelegenheit, mit den Kunstschaffenden ins Gespräch zu kommen. Bürgermeisterin Diana Stöcker bezeichnete den vielfältigen Querschnitt des Kunstschaffens als ideale Einstimmung auf die Kulturnacht im Mai.

Das Interessante an diesem Projekt des Kulturamts ist, dass die beteiligten Künstler je ein Werk ihrer Wahl beisteuern konnten. Die Künstler kommen zur Hälfte aus dem schweizerischen, zur Hälfte aus dem badischen. Kuratorien Elisabeth Veith hatte 25 Bilder und zehn Objekte mit Gespür und gutem Auge zu einem stimmigen Ganzen arrangiert, platziert und gehängt hat. Veiths Idee war es auch, dass die Exponate nicht nur mit Namen und Titel beschriftet, sondern mit Porträtfotos und Stellungnahmen der Künstler zu ihren Werken versehen sind. So erfahren die Besucher etwas darüber, was die Künstler bewegt, und „lernen den Menschen hinter den Bildern kennen“, so Veith.

„Kunst hat eine universelle Sprache“, sagte Veith über ihr Anliegen, die Künstler aus dem schweizerischen Rheinfelden einzubinden und Verbindungen und künstlerischen Austausch über die Grenzen hinweg zu schaffen. So könnten die Besucher auch Einblick in das breit gefächerte kreative Wirken in der schweizerischen Schwesterstadt gewinnen. Beim Aufbau der Arbeiten habe sie darauf geachtet, wie Farben und Strukturen zusammenpassen und sich Zusammenhänge und Korrespondenzen bilden lassen.

Dass dies vollauf gelungen ist, bestätigten die begeisterten Kommentare an diesem Abend. Die Besucher, Künstler und auch Kulturamtsleiter Claudius Beck zeigten sich sehr angetan davon, wie Veith die Vielzahl von unterschiedlichen Malereien, Zeichnungen, grafischen Arbeiten, Fotografien und Objekten plaziert hatte.

Das Spektrum des Gezeigten reicht von einer präzise und naturgetreu dargestellten „Krähe“ aus einer neuen Vogel-Serie von Herbert Moriz, der die Aufmerksamkeit des Betrachters für die Natur wecken möchte, bis zu einer abstrakten Papier-Collage von Willi Raiber, der mit dem Spiel aus Farben und Formen vielerlei Assoziationen ermöglicht. Ein Hingucker ist das leuchtkräftige, farbensprühende, in Action Painting voller Energie und Dynamik, gemalte Bild von Petra Heck. Ein Sinnbild für das Werden und Vergehen in der Natur ist das eindrucksvolle Baumbild von Wilhelm Schmieder: Aus einem knorrigen Baumstumpf wachsen zarte Pflänzchen. Für „mehr Poesie im Alltag“ plädiert Kurt J. Rosenthaler mit seiner riesigen farbenprächtigen Blüte. Von Musik inspirieren lässt sich Willi Pavan in seinem Stillleben mit Instrumenten. Menschen in der Masse als Abbild der modernen anonymen Gesellschaft zeigt Tyrone Richards in einem starken Bild. Trudi Hofer macht aus ausrangierten Dingen neue Kunst.

Der Bildhauer Holger Rübsam zeigt in seiner organisch geschwungenen figurativen Skulptur, dass er sich von der Faszination des Holzes anregen lässt. Als einzige Fotografin ist Chris Rütschlin vertreten, die mit der Aufnahme eines Salzarbeiters an einem See im Senegal einen Blick in fremde Länder und fremde Kulturen wirft. „Die farbige Welt der Religionen“ thematisiert Nicole Jabrane in einem Wandobjekt. Die originellste Installation stammt von Bettina Costa: tänzerische Fußabdrücke aus Stoff an der Fensterscheibe.

Die Ausstellung ist bis Freitag, 5. Mai, zu sehen, Montag bis Donnerstag 9 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr.