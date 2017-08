Rheinfelden 3000-Schritte-Wanderer erfahren Unbekanntes aus der Schwesterstadt

Der 3000-Schritte-Rundgang im Rahmen des IBA-Projekts Rheinliebe in Rheinfelden/Schweiz stieß auf großes Interesse.

Trotz Urlaubszeit stieß der 3000-Schritte-Rundgang am Sonntag auf große Resonanz, was die beiden Organisatorinnen Gabriele Zissel und Gabriele Birlin-Pflüger ebenso überraschte wie erfreute. Bei idealem Wetter führte der entspannte Spaziergang diesmal über die Brücke ins Schweizer Nachbarstädtchen, denn die 3000 Schritte im August gehörten neben vielen anderen Veranstaltungen zum Programm des trinationalen IBA-Projekts Rheinliebe unter dem Motto „Gemeinsam über Grenzen wachsen“.

Bei dem bis Mitte September laufenden Festival spielt Rheinfelden mehrfach eine Rolle als Veranstaltungsort. Die 3000-Schritte-Route hatte sich Zissel ausgedacht, allerdings kündigte sie beim Start an, dass es keine der üblichen Stadtführungen sei, „weil es diesmal nicht an jeder Ecke etwas zu erzählen gibt“. Die große Gruppe, bestehend aus 57 Frauen, Männern und einem Hund, begab sich ausschließlich auf die Spuren des Magdener Baches, den die meisten, wie man hören konnte, bislang nicht kannten und der sich teilweise mitten in der Stadt und doch abseits in versteckten Winkeln wie ein kleiner Wasserfall über riesige Findlinge seinen Weg bahnt. Immerhin, so berichtete Zissel, habe der Bach eine zehnmal so große Durchlaufgeschwindigkeit wie der Nollinger Dorfbach. Der Magdener Bach ist ein knapp vier Kilometer langer, südlicher Nebenfluss des Rheins. Er verläuft durch den westlichen Teil der Region Fricktal und entsteht in der Gemeinde Magden aus dem Zusammenfluss zweier aus dem Kanton Basel-Land heran fließenden Quellbäche: dem von Westen kommenden Maispracherbach und dem von Süden heran fließenden Wintersingerbach.

Nach Überquerung der Brücke führte die Tour durch malerische verwinkelte Gassen, über Brücken und durch Torbögen entlang der historischen Stadtmauer und so mancher geschichtsträchtigen Stelle wie dem Schützengraben, in dessen Verlauf der Magdener Bach geströmt sei. Bei der Gründung der Zähringerstadt sei der Bach komplett auf die Ostseite des Stadtgrabens umgelegt worden. „Das war eine reife Leistung der Geschichte“, meinte Zissel. Auf diese Weise hätten der Wassergraben und die befestigte Stadtmauer einen doppelten Schutz geboten. Groß war das Erstaunen, als Zissel darauf hinwies, dass es auch in Rheinfelden/Schweiz einen Wasserturm gibt. Allerdings diente der im 13. Jahrhundert erbaute halbrunde Wehrturm zum Schutz des Gewerbekanals, der in der Stadt die Mühlen antrieb, während der Wasserturm auf heute badischer Seite als reiner Trinkwasserspeicher erbaut wurde. Nach dem Rundgang gab’s auf der Salmegg-Terrasse wie gewohnt einen Apéro, zubereitet von Gabriele Birlin-Pflüger.