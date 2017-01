Rheinfelden 300 Sportler beim Adelhausener Benefizlauf am Start

Geld geht seit 1990 an den Förderverein für krebskranke Kinder. Insgesamt sind schon rund 190 000 Euro zusammen gekommen

Adelhausen (pmü) Auf die Plätze fertig – und Schuss. Bürgermeisterin Diana Stöcker hat ihre Premiere bestens bestanden: Sie gab am gestrigen Sonntag Punkt 13 Uhr den Startschuss zum 28. Benefizlauf durch Adelhausen.

Mehr als 300 Läuferinnen und Läufer nutzten bei milden Temperaturen und Sonnenschein die Gelegenheit, sich zu quälen und dabei alles für den guten Zweck zu geben. 30 Kinder, 13 Frauen und Männer mit ihren Nordic- Walking-Stöcken, 170 Einzelläufer und 30 Staffeln mit drei oder vier Sportlern – der LCM Rheinfelden und TuS Adelhausen richteten gemeinsam mit viel Engagement diesen längst legendären Lauf auf den Höhen des Dinkelbergs aus.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Teilnehmerzahl“, so das erste Fazit von Jürgen Schäfer, der an der Spitze des LCM steht. Die Veranstalter gehen davon aus, dass mit dieser 28. Auflage die Spendensumme, die seit 1990 an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg, auf insgesamt 190 000 Euro steigen wird. Über den genauen Erlös, den Lauf und das bunte Treiben der zahlreichen Zuschauer, werden wir in der Dienstagsausgabe noch ausführlich berichten.