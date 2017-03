Rheinfelden 300 Läufer beim Rheinfelder Lauftag dabei

Die sportliche Veranstaltung des Laufclubs Marathon konnte dieses Jahr bei gutem Wetter mit milden Temperaturen abgehalten werden. 150 Teilnehmer waren auch beim anspruchsvollen Halbmarathon dabei.

Rheinfelden (goh) 300 Läufer starteten beim Lauftag mit Hobbylauf, Zehn-Kilometer-Lauf und Halbmarathon. Bestes Wetter und milde Temperatur boten ideale Bedingungen. Schon morgens um 9 Uhr trafen die ersten Läufer ein, die längere Anfahrten zum Rheinfelder Lauftag haben, erzählte der Vorsitzende des Laufclubs Marathon (LCM), Jürgen Schäfer. Die Läufer kamen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz. „Trotz der Basler Fasnacht sieht es gut aus“, freute sich Schäfer. Der warme Sonnenschein am Vormittag trug sicher dazu bei, dass sich 150 Läufer zum gemeinsamen Start des Halbmarathons (etwa 21 Kilometer) und des Hobbylaufs über 4,7 Kilometer einfanden.

Beim 34. Rheinfelder Halbmarathon mussten die Sportler eineinhalb Runden im Europastadion drehen, zwei kleine Runden ums Stadion über die Felder bei Warmbach und zwei große Runden in Richtung Herten. Aufgrund der Baustelle auf der B 34 in Warmbach konnte die Eichbergstraße nicht vollgesperrt werden und die Läufer waren auf den Geh- und Radweg beschränkt. Zur Erfrischung der Läufer hielten Mitglieder von LCM kaltes Wasser und warmen Tee bereit. Die Zuschauer feuerten die Läufer eifrig an, klatschen und jubeln ihnen zu. Beim Halbmarathon setzte sich Omar Tariq vom TuS Lörrach-Stetten in der zweiten der kleinen Runden an die Spitze vor Patrick Tongue aus Zeiningen. In dieser Platzierung liefen beide auch ins Ziel. Ole Srocka aus Waldshut-Tiengen kam als Dritter ins Ziel, und als schnellste Frau lief Susanne Gölz vom LC Breisgau ein.

Die Siegerehrung in der Hans-Thoma-Halle mit Bewirtung für die Sportler und die Zuschauer war im Anschluss an den 22. Rheinfelder Zehn-Kilometer-Lauf geplant, so blieb Tareq gar keine Zeit für ein Statement, da er sofort zum anstehenden Start des Laufs weiter eilte. Zweiter Zieleinläufer Tongue meinte, der Halbmarathon sei für ihn ein gutes Training gewesen. Im April will der gebürtige Australier beim Marathon im US-amerikanischen Boston starten. Zum Start des Zehn-Kilometer-Laufs versammelten sich rund 150 Starter auf der Eichbergstraße, die kurzfristig vollgesperrt wurde.