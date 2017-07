Rheinfelden 29. Nachtmeeting in Rheinfelden: Jermaine Gayle bricht Stadionrekord

200 Leichtathleten, darunter internationale Sportgrößen, messen sich im Europastadion. Jamaikaner Jermaine Gayle läuft über 400 Meter Stadionrekord

Rheinfelden – Beim 29. Nachtmeeting im Europastadion traten fast 200 Sportler bei fast idealen Bedingungen in verschiedenen leichtathletischen Disziplinen gegeneinander an. Den Zuschauern im weiten Rund wurde einiges geboten. Der Höhepunkt eines tollen Abends: Der Jamaikaner Jermaine Gayle brach beim 400-Meter-Lauf der Männer den Stadionrekord.

Rechtzeitig zum 29. Nachtmeeting des Turnvereins Rheinfelden (TVR) brach die Sonne durch und vertrieb die kühlen Temperaturen. Fast 200 Sportler drängten sich im Europastadion und auf den Rängen saßen zahlreiche Eltern, Geschwister, Freunde und andere sportbegeisterte Zuschauer, die die Athleten kräftig anfeuerten. In verschiedenen Leichtathletik-Disziplinen maßen sich die Läufer, Hoch- und Weitspringer, Kugelstoßer und Speerwerfer. Für ein besonderes Flair sorgten internationale Größen wie die Sprinter Jermaine Gayle und Kavon Nelson aus Jamaika sowie die US-Athletinnen Ekundayo Sogbesan und Samantha James. Zahlreiche Wettkämpfer kamen aus dem nahen Raum, viele aus Freiburg, Kirchzarten oder Offenburg und auch einige Schweizer Sportler aus Basel oder dem Fricktal waren vertreten.

Selina Calabro und Drilon Berisha vom LG Hohenfels in Albbruck hatten eine vergleichbar kurze Anreise. „Wir versuchen schon, unsere Bestleistung zu geben, aber nicht so ernst, dass es keinen Spaß mehr macht“, meint Calabro, und Berisha erklärt: „Wir haben aus Spaß und Ehrgeiz angefangen. Wie wir das angehen, liegt also irgendwo in der Mitte davon.“ Für das Nachtmeeting haben die beiden Jugendlichen deshalb auch keinen zusätzlichen Trainingsaufwand betrieben.

Ein erstes Highlight für die Zuschauer war der 400-Meter-Sprint der Männer, der mit Gayle, Nelson und Ali Hassan aus Qatar international besetzt war. Die US-Läuferin Sogbesan trat zusammen mit den Männern an. Unter Applaus konnte Gayle nicht nur vor seinen Landsmann Nelson als Erster über die Ziellinie ziehen, sondern dabei auch noch den Stadionrekord von Patrick Wauer (LG Karlsruhe) brechen. Die bisherige Bestzeit beim 400-Meter-Lauf von 47,63 Sekunden unterbot Gayle mit bärenstarken 46,94 Sekunden. Das Trostpflaster für den Zweitplatzierten Nelson war, dass er den alten Stadionrekord ebenfalls mit einer Zehntelsekunde schlug.

Beim 5000-Meter-Lauf der Männer waren Marco Backschat, Eberhard Heinz und Dietmar Metzler von Laufsport Heinz Rheinfelden unter den Top Ten, als Sieger kam allerdings Omar Tareq vom TuS Lörrach-Stetten ins Ziel. Ein weiteres Highlight war das Kugelstoßen, wo für den Jamaikaner Chad Wright auch die Möglichkeit bestand, den Stadionrekord zu brechen. Wright schaffte zwar beeindruckende 17,62 Meter, blieb aber unter seinen Bestleistungen und konnte am Stadionrekord von 18,79 Metern nicht rütteln. Großen Applaus gab es trotzdem.

Thomas Rist, Leiter der Leichtathletikabteilung beim TVR, und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ehrten den neuen Rekordhalter Gayle und Sogbesan auf dem Platz mit Urkunden. Gayle freute sich, dass er den Rekord gebrochen hatte. Für den Jamaikaner war es der erste Deutschland-Aufenthalt. Eberhardt überreichte Rist einen Zustupf seitens der Stadt zum Event und überbrachte auch die gute Nachricht, dass die neue, dann blaue Laufbahn, genehmigt worden sei. „Ich habe großen Respekt davor, dass der TVR das immer wieder auf die Beine stellt“, lobte Eberhardt den Verein.

Für das Sportereignis waren zahlreiche Helfer der Leichtathletikabteilung unermüdlich im Einsatz. Verstärkung kam aus anderen Abteilungen des TVR, und Helfer vom TuS Lörrach-Stetten führten den Stabhochsprung durch. Neben rund 50 Kampfrichtern und Helfern, die die Kugelstöße und Speerwürfe vermaßen, Weitsprungergebnisse notierten oder die herabgefallene Latte beim Hochsprung wieder auflegten, waren weitere 15 Helfer mit der Bewirtung der Besucher und Sportler mit Grillwurst, Pommes und Pizza beschäftigt.