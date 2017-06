Rheinfelden 26-jährige Autofahrerin überschlägt sich und landet im Acker

Zu einem schwereren Unfall kam es am Dienstagmorgen auf der L 139. Dabei wurde eine 26-jährige Autofahrerin verletzt.

Schwer verunglückt ist am Dienstagmorgen auf der L139 eine 26-jährige Autofahrerin. Die Frau befuhr gegen 11.13 Uhr mit ihrem Skoda die L139 von Degerfelden in Richtung Herten.

Dabei geriet sie auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Auto zweimal und kam neben der Straße in einem Acker zum Stillstand.

Die Fahrerin erlitt Verletzungen nicht bekannten Ausmaßes und wurde nach Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.