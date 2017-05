Rheinfelden 225 Jahre Bestehen  Kirchenchor Nollingen überlebt Goethe und Schiller

Das Nollinger Ensemble feiert sein 225-jähriges Bestehen mit einer Ode an den Gesang und einem Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Anton Frank.

Nollingen – „Schon das 200-Jahr-Jubiläum habe ich mit euch gefeiert. Damals überlegten wir, ob wir wohl auch noch das nächste Jubiläum feiern würden“, begrüßte Beatrice Lützelschwab, Vorsitzende des katholischen Kirchenchores St. Felix und Regula Nollingen frohgelaunt die Gäste im Pfarrsaal: „Und siehe da: Wir haben es geschafft. Wir feiern unser 225-jähriges Bestehen. Zwar sind wir nicht mehr so frisch und knackig; aber wir sind da“.

Das Kirchenchorjubiläum wurde mit dem Festgottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Anton Frank feierlich eröffnet. Gesang und Musik waren sehr einfühlsam, die Akustik perfekt – es war ein besonderes Klangerlebnis. Tief in seine Kunst versunken sang der Jubelchor unter der Leitung von Monika Preis; Höhepunkt war die Rheinberger Messe in f-Moll, dazu das Orgelspiel des Bad Säckinger Musikers Michael Felix – alle zusammen Meister ihres Fachs. Es war eine Ode an die Freude, die einem Gesang und Musik geben kann. Miteinander feiern, plaudern und lachen war dann beim gemütlichen Zusammensein angesagt. „Wir waren auch schon zum 200-Jahr-Jubiläum da“, freute sich Hermann Bartel vom befreundeten Chor aus Chemnitz, wo einst Monika Preis den Taktstock schwang. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt attestierte den Jubilaren: „Ich bin beeindruckt von den Stimmen und der Harmonie“.

Seitens des Pfarrgemeinderats Rheinfelden sprach Klaus Blechschmitt in der Laudatio davon, dass 225 Jahre aus heutiger Sicht eine kaum vorstellbare Zeitspanne sei: Im Jahr 1792 lebten Kant, Goethe, Schiller, Haydn und Beethoven. Die französische Revolution war im vollen Gange. In dieser für Europa sehr aufregenden und bewegten Zeit habe sich auch in der kleinen Gemeinde Nollingen etwas getan. Viele Generationen von Nollingern hätten ununterbrochen mit ihrem Einsatz den Fortbestand des Chores bis auf den heutigen Tag gewährleisteten. „Sie können stolz sein, heute Mitglied des Kirchenchores zu sein“, sagte Blechschmitt. „Viele von Ihnen waren schon vor 25 Jahren dabei und einige sogar noch länger. Deshalb braucht es uns auch um die Zukunft des Chores nicht bange sein. Es wird immer Nollinger geben, die die Tradition fortführen und all das Schöne und Gute, das damit verbunden ist, weitertragen. Wir werden es Ihnen danken.“