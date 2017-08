Rheinfelden 21-Jähriger ohne Führerschein und mit gestohlenem Auto unterwegs

Ohne Führerschein, mit gestohlenem Auto und 1,4 Promille war am Sonntagmorgen ein 21-Jähriger in Rheinfelden unterwegs.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.45 Uhr, fiel einer Streife ein Toyota auf, der ohne Licht aus der Sofienstraße kam und über die Friedrichstraße in die Scheffelstraße einbog. Am Steuer saß ein 21-jähriger Mann, von dem die Beamten wussten, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Daher sollte der 21-Jährige mit einem Haltesignal zum Anhalten bewegt werden.

Dieser ignorierte dies und hielt sein Auto erst im Grendelmattweg auf dem Parkplatz einer Gaststätte an. Die Beamten kontrollierten den 21-Jährigen und bemerkten dabei Alkoholgeruch. Deshalb wurde ein Alkoholtest bei ihm durchgeführt, der einen Wert von über 1,4 Promille ergab. Als ihm der Wert mitgeteilt wurde, flüchtete der 21-Jährige, konnte jedoch kurz darauf wieder eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

Dabei leistete er Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Bei der Durchsuchung des Autos wurden ein Teleskopschlagstock und ein Baseballschläger aufgefunden. Diese sowie die Autoschlüssel wurden sichergestellt und Ermittlungen bezüglich der Eigentumsverhältnisse des Toyotas aufgenommen. Der 21-Jährige gelangt wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Führerschein, Widerstand, Beleidigung und Autodiebstahl zur Anzeige.